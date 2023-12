Laky Zsuzsi: Szerettem volna a határaimat feszegetni

Pénteken nem csak új termelési verseny kezdődött el a Farm VIP-ben, hanem két új játékos is érkezett a játékba. A pirosakhoz Hadas Alfréd, a sárgákhoz pedig Laky Zsuzsi csatlakozott erősítésként. Az egykori szépségkirálynő elmondta, hogy milyen érzésekkel érkezett a versenybe!

– Nagyon izgultam, nem tudtam, hova, melyik csapathoz kerülök. Igazából csak a Ripli Zsuzsit és Rippel Ferit ismertem a csapatból. A játékra nagyon kíváncsi voltam, nem volt szempontom, hogy a fődíjért küzdjek – kezdte Zsuzsi a Borsnak, aki azt is elmondta, hogy félelmei ellenére biztos volt abban, hogy megtalálja a sárgákkal a közös hangot. – Őszinte, kedves ember vagyok, csapatban is jól tudok dolgozni, de igazi anyaoroszlán is vagyok, így nagy az igazságérzetem. Mindenféle taktika nélkül mentem be, tisztában voltam, hogy a sárgáknál sok erős személyiségű játékos van – tette hozzá Zsuzsi.

Izgatottan vágott bele a versenybe az egykori szépségkirálynő (Fotó: Bors)

A kétgyermekes édesanyától a gazdálkodás és az állatok ismerete nem áll messze, hiszen korábban a szüleinél volt lehetősége állatokkal foglalkoznia. De ez a fajta farmélet azért mégiscsak más volt. Na de családja mit is szólt a beköltözéshez?

Nagy otthon az összhang, ezért megbeszéltük a dolgot, a lányok támogattak benne. Guszti kicsit nehezebben engedett el. Természetesen hiányoztak is, de stabilan tartottam magam. Sok munka van ott a farmon, tényleg reggeltől estig dolgozunk, hiszen az állatokat is gondozni és etetni kellett. Mindig volt valamit csinálni, így nem volt igazán időm sem aggódni ezen. Esténként szinte úgy zuhantam be az ágyamba

– mesélte a sárgák új tagja, aki azt is hozzátette, hogy míg ő farmozott, a lányai a nagyszülőknél voltak, mert férje is éppen forgatott egy külföldi filmet.

Laky Zsuzsiéknál nagyon erős a családi összhang, lányai és férje is támogatták (Fotó: Bors)

„Önismereti tábornak is elmenne”

Laky Zsuzsi elmondta, hogy édesanyaként érdekes volt kiszakadnia a mindennapokból, viszont a technológia hiányának köszönhetően komoly szellemi utazásban volt része a műsorban.

– Mindenkinek ajánlanám ezt a műsort. Egy nagyon jó önismereti tábornak is elmenne, magamra voltam utalva. Se telefon, se semmilyen kommunikációs eszköz. Ha a mindennapokban történik velem valami, akkor édesapámmal, vagy a férjemmel meg tudom beszélni. De itt csak magamban tudtam lerendezni a sérelmeket – zárt a beszámolóját Laky Zsuzsi.