Megrázó vallomást tett Laky Zsuzsi: felfedte legfájdalmasabb titkát az egykori szépségkirálynő

Laky Zsuzsi sikeres modell, korábban Magyarország szépségkirálynője volt. Nemrég a Palikék Világa by Manna Szóló című rovatában volt vendég, ahol olyan titkokat árult el a múltjáról, mint még soha, sehol. Kiderült, hogy 14-15 évesen nagy trauma érte első kapcsolatában. Az elmeséltek alapján úgy érzi, akkor teljesen elvették a nőiességét.

Nem volt könnyű túllépni rajta

– Elég sokat bántott engem fizikailag és egy kicsit sérültem a nőiességemben, és én is bántottam őt, én is beleálltam már ezekbe a helyzetekbe és így is sok idő múlva tudtam tőle megszabadulni. Ez az én csomagom volt, vittem tovább a kapcsolataimba – mesélte elcsukló hangon Zsuzsi, aki azt is hozzátette, hogy az emberek többsége azt feltételezi, hogy férje, Dietz Gusztáv bántalmazza őt a négy fal közt, mert ő kemény ketrecharcos.

– Hálát adok, hogy ő az én férjem és nem tudom elképzelni, hogy ki lenne, ha nem ő – válaszolta eloszlatva a kételyeket. Sőt Zsuzsi azt is elmesélte, hogy szerelme sokkal érzelmesebb, mint azt elsőre gondolnák az emberek. Van, hogy verset is ír hozzá, illetve a modell azt érzi, hogy csak férje nyújt neki teljes biztonságot.

– Mindig kitűntem, mindenhonnan. (…) Ha azt mondják neked, hogy szép vagy, az olyan kevés – fejezte ki gondolatait a szépségkirálynő, mivel mégsem volt számára a szépség prioritás.

– Mindig olyanért bántottak, amit én nem követtem el – mondta Zsuzsi és azt is felidézte, hogy 2003-ban azt pletykálták, hogy azért nyerte meg a Zala Szépe versenyt, mert édesapja fél disznóért vette meg a győzelmét. A pletykának csak annyi volt az alapja, hogy apukájának volt húsüzeme. Az Európa Szépe verseny után pedig azt terjesztették róla, hogy az apja bűnöző és ő is. Ezért a mai napig van problémája a megfeleléssel.

Meg is akarok felelni, meg nem is, de szerintem bennem mindig lesz egy megfelelési vágy

– zárta gondolatait Zsuzsi.

A videót itt nézheti meg: