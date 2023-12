Ettől elolvadsz: Így mutatta be Katalin hercegné a kis Lajos herceget a személyzetnek

A walesi hercegnéről köztudott, hogy gondosan ügyel arra, hogyan osztja be idejét férje, gyermekei és királyi család teendői között. Jelentések szerint a rajongók körében népszerű imidzsét, ahogyan természetes és bájos módon tud megjelenni, a személyzet is érzi, akik a nyilvánosság mögött is ismerik őt.

Katalin hercegnét a kirácsi dolgozók is imádják Fotó: PA / Northfoto

A legfrissebb beszámolók szerint a királyi házban való elhelyezkedés kritériumai között szerepel, hogy Vilmos és Katalin olyasvalakit keres, aki a merev királyi hagyományok betartása helyett a kötetlenséget és a jó munkahelyi légkört tudja biztosítani.

Inkább családias legyen a légkör, mint formális

A házaspár emellett azzal is igyekszik jó kapcsolatot ápolni a személyzettel, hogy nem kötelező számukra a formális öltözék, csak akkor, ha valami különleges esemény van, ezt leszámítva a laza öltözködést részesítik előnyben, amikor otthon vannak a három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel. A barátságos légkörről tanúskodott az is, amikor Katalin hercegné megmutatta az újszülött Lajost a Clarence House dolgozóinak.

A walesi hercegné nagyon népszerű a személyzet körében. Emlékszem, amikor Lajos herceg megszületett, beugrott a Clarence House-ba, csendben bekopogott a személyzeti szállás ajtaján, és bemutatta nekik a babát. Ez nagyon meghatotta őket

– árulta el egy korábbi segédje.

Vilmos herceg is igyekszik laza lenni

Valentine Low királyi újságíró a Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown (Udvaroncok: A korona mögötti rejtett hatalom) című könyvében elárulta azt is, hogy a trónörökös, Vilmos herceg is igyekszik laza lenni az otthoni környezetben.

– Vilmos laza szeretne lenni. A gyerekek nyugodtan szaladgálhatnak az irodában, nem akarja, hogy a hagyományok miatt merev legyen az otthoni légkör. Ha fontos megbeszéléseik vannak, vagy a Buckingham-palotába mennek, természetesen „rendesen” fel vannak öltözve – nyilatkozta a Mirror szerint egy forrás Low-nak.