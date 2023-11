Katalin hercegnő szívszorító nyilvános videóüzenetet készített - Videó!

Pénteken kezdődött meg Angliában a Children In Need nevű adománygyűjtő hétvége, amely során egy műsor keretében ismert emberek és hírességek fognak össze a civil támogatókkal együtt, hogy minél több pénzt tudjanak szerezni a rászoruló gyermekek számára. Egy igazán különleges vendég is elfogadta a meghívást, és személyesen állt ki a tévénézők elé, hogy elmondja, hogy miért fontos a gyermekek megsegítése, nem más mint Vilmos herceg felesége Katalin hercegné.

Katalin hercegné is részt vett a gyermekek számára tartott adományműsorban /Fotó: AFP

A péntek esti adás a hercegné megnyitójával kezdődött.

Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy engem kértek fel a mai megnyitóra. A ma este arról szól, hogy segítsünk minden gyermeket támogatni, felkarolni, és utat mutatni nekik. Képessé tehetjük a gyerekeket, hogy a jövőjük máshogy alakuljon, és legyen lehetőségük egészséges és boldog életre

- kezdte beszédét az angolok által legkedveltebb hercegné. Majd így folytatta -

Sajnos tudjuk, hogy sok embernek nincs lehetősége a felhőtlen gyerekkorra, és már kicsiként is a stressz és a traumák sorozata határozza meg az életüket. Segítsünk ezért a társadalmunk legfiatalabb, legsebezhetőbb tagjainak, hogy egy biztonságosabb életet élhessenek, és szeretet kaphassanak. Segítsünk, hogy kiaknázhassák a lehetőségeiket és boldogulhassanak később az életük során.

- zárta sorait Katalin. A hercegnőről köztudott, hogy különleges viszonyt ápol a gyermekekkel, nem egyszer kapták lencsevégre, ahogy civil gyermekekkel beszélget az utcán.

A hercegnő szavai, és a jótékonysági műsor időtartama alatt már több mint 5 millió angol fontnyi (több mint 2 milliárd forintnyi) adomány érkezett a csatorna számlájára

- számolt be róla a Metro magazin.

Katalin videóüzenetét itt tudjátok eredeti nyelven megtekinteni: