Hajdú Péter üzent a csalóknak: Nem állok le!

A Frizbi atyja nem először, de talán utoljára vált a rafinált, Internetes csalók áldozatává. Hajdú Péter egy hónapja egy felháborodott posztban jelezte követőinek, hogy egy cég kamu interjút terjeszt a nevével, és így próbálnak pénzt szerezni azoktól, akik felülnek a hirdetésnek és a cikkben összehordott hazugságoknak.

Hajdú Péter nem a levegőbe beszélt (Fotó: YouTube/Frizbi TV)

Egy szó sem volt igaz a cikkből

− Soha senkinek nem adtam interjút ilyen témában. Nem ismerem sem a céget, sem a terméket, sem a szolgáltatást. A fotókat egy, a Ripostnak márciusban adott interjúból lopták! – írta Hajdú.

A cég ellen és a weboldal ellen meg fogjuk tenni a jogi lépéseket polgári és büntetőjogi vonatkozásban is

– tett ígéretet akkor a műsorvezető. A Bors arra volt kíváncsi, hogy azóta történt-e előrelépés, Péter pedig határozott, hadüzenetenek is beillő választ adott.

„Mégis ki lesz a következő?”

– Az ügyvédem már akkor, hétvégén megtette a lépéseket. A becsületsértés egyből meg is állt és a büntetőügy is hamarosan elindulhat. Ha pedig ez megtörténik, nyakon lesznek csípve az elkövetők. A rendőrségtől is kaptunk ígéretet arra, hogy végigviszik az ügyet és én mindenben a hatóságok rendelkezésére állok. Felteszem, hogy az elkövetők abban a tudatban vannak, hogy majd ez a vihar is elül, mint a többi, de innen is üzenem, tévednek. Nem állok le, ahogyan a rendőrség sem fog! Amit ezek a bűnözők megtettek az arcpirító. Megtették ugyanezt többek között Sebestyén Balázzsal és egy neves professzorral is. Mégis ki lesz a következő? – reagált még most is dühösen Hajdú Péter.