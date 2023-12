El sem kezdődött az adás, óriási dráma a stúdióban: máris elbúcsúztattak egy versenyzőt

Kárpáti Rebeka szereplés a Sztárban sztár leszek! műsorában azóta küzdelmes, hogy elkezdődött a negyedik évad. Ez a fordulatokkal és humorral teli széria tele volt meglepetésekkel és drámákkal, de olyan talán még soha nem volt, hogy rögtön az első fél órában elbúcsúztattak egy versenyzőt. A mesterek szerint Rebeka első produkciója nem volt túl erős, és kiemelték, hogy az esetében már az is nagy szó, hogy idáig eljutott. Elmondták, hogy történjen bármi is, legyen nagyon büszke magára. Ezen azonban a lányok felháborodtak, és megkérdezték Jocit, hogy miért búcsúzik tőle máris? Hiszen még nem is hallották a többieket, és nem hallották a másik produkcióját sem Valkusz Milánnal.

Halász Rebeka produkciója nem aratott osztatlan sikert / Fotó: BS

Gabi pedig azt a tanácsot adta Rebekának, hogy ne foglalkozzon azzal, mit gondolnak róla mások. Elárulta, hogy ő is igen megosztó személyiség, ha akár évekig kellene mesélnie a róla terjengő rossz pletykákat. Egy igazi művész azonban hátat fordít a kritikusoknak, és csak arra megy, amerre az ösztönei, a művészi zsenialitása vezetik.