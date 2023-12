Ma van advent első vasárnapja, azaz hivatalosan is megkezdődött az Istenvárás időszaka. Ezekben a hetekben mindannyian szent izgalommal várjuk az előttünk álló csodát, és sokan nem is szertenék sokáig húzni-halasztani a karácsonyfaállítást. Egész évben ezt várjuk, miért is késlekednénk vele? Így volt ezzel Dobó Ági is.

Én megmondtam, hogy fel is út, le is út, itt december 1-re Karácsonyt "csinálunk"! Gondoltátok volna, hogy nálunk egyszer PIROOOOS -kék lesz?

- írja.