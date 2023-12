„Beköltöznek a manók" - ilyen karácsonyi mesevilágot teremt Gönczi Gábor gyerekeinek

Gönczi Gábort mostanában nem csak a műsorvezetés foglalja le, hanem a folyamatos próbák és fellépések is. A téli szezon, és főképp az ünnepi időszak mindig nagyon sűrű egy zenész számára. A TV2 sztárja több mint 30 éve alapította a Smile Rock Circus nevű zenekarát. Azóta folyamatosan járják az ország különböző rendezvényeit, klubjait, de saját nagykoncerteket is tartanak. Gönczi Gábor lelkesen mesélt zenekaráról lapunknak:

Mi házibuli zenét csinálunk, arra táncolni kell. Meg kell rá őrülni.

Úgy tűnik nagyon szereti életének ezt a részét, viszont kiemelte, hogy számára mindig a család az első.



Gönczi Gábor szereti a zenekarát, de akkor is családjáé a főszerep (Fotó: Facebook)

A közös Karácsony

December elejétől kezdve fellépésekre járnak az együttessel, amivel kapcsolatban Gábornak szigorú szabálya van. Karácsony előtt két nappal kell legyen az utolsó koncert, onnantól már az ünnepeké a főszerep.

„Nehéz összeegyeztetni a koncerteket egy családdal, de azért muszáj megpróbálni. Én ezt meg is teszem. Nyilván az évnek ez egy kiemelt időszaka, ezért például az év többi részében különösen odafigyelek, hogy sok időt lehessek a családommal. Nekem a család az első” — mesélte Gábor. Majd arról is beszélt mennyire tartják magukat a karácsonyi hagyományokhoz.

Kicsik még a gyerekeink. Meg kell nekik teremtenünk azt a mesevilágot, amiben ők hisznek.

— árulta el lapunknak. De mire gondolt ezalatt a műsorvezető? Eljátsszák, hogy angyalka hozza az ajándékokat? Pontosan! Gábor egy kedves történetet is elmesélt ezzel kapcsolatban:

„Beköltöznek a manók december elsején, aztán minden nap csinálnak valami csínytevést. Utána érkezik a Mikulás, majd a Jézuska, akit mindig megpróbálunk leleplezni. Beállítjuk a kamerákat, és tavaly tényleg le is videóztuk őt. Egy fehér lepelben bejött a szobánkba, nagyon különleges élmény volt.”

Szeretnék megtartani ezt a mesevilágot ameddig csak lehet. A gyerekek és kicsit saját maguk számára is.

Gönczi Gábor bátran eljátsza gyerekeinek, hogy ő a karácsonyi angyalka (Fotó: TV2)



Harmadik baba kérdése

Régóta hallani, hogy tervezik feleségével a családbővítést. Mindketten nagyon szeretnének egy harmadik kisbabát, de úgy tűnik nem erőltetik a dolgot. Próbálják kivárni a megfelelő pillanatot.

Benne van a pakliban egy harmadik baba, ez az ügy nincs lezárva.

„Azonban még várunk. Ha megérezzük, hogy szeretnénk akkor lesz, és mondjuk már úgy érezgetjük” — fogalmazta meg Gábor a család közös véleményét. Egyelőre szeretné kiélvezni, hogy kislányuk még nem cseperedett tinédzserré. Próbálnak minél több időt vele tölteni, mielőtt belevágnak egy újabb nagy baba projektbe.