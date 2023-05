Gönczi Gábor és a családja: „Nálunk minden ki van mondva”

Gönczi Gábor a feleségével együtt eldöntötte, hogy idén felfedezik Magyarország csodáit, és nem ülnek repülőre, ha családi nyaralásról van szó. Most a Balaton partjára esett a választásuk, ahol egy különleges helyszínen ünnepelték meg Ildi anyukájának születésnapját és a rokonok névnapjait. Régóta bevett gyakorlat már a Gönczi famíliában, hogy drága ajándékok helyett inkább örökre szóló közös élményekkel lepik meg a szeretteiket.

– Meglepetésnek terveztük az utazást, ezért anyósomat háttal a menetiránynak beültettük a családi kisbuszunkba. A gyerekek csak úgy hívják, hogy bulibusz, ugyanis behűtöttünk egy üveg pezsgőt, hogy a lányok (Ildi, a testvére, Dóri és az anyukája) koccintani tudjanak, majd meg sem álltunk Szántódig, ahol egy csodálatos, új, karibi hangulatú szálloda első vendégei közt ünnepelhettünk együtt a gyerekekkel és Ildi húgáék családjával – kezdte vidáman a Tények híradósa.

„Idén eldöntöttük, hogy nem megyünk külföldre”

A család nem ijed meg a csemetékkel való utazástól, korábban is ültek már a kicsivel is repülőre, most mégis úgy érzik, olyan korba léptek a gyerekek, amikor biztonságosabb az otthoni környezet.

– Teljesen kiszámíthatatlan, mikor melyik gyerek lesz beteg, hiába lavírozunk, sok utazás vált veszélyessé hirtelen jött láz, köhögés miatt. Télen is betegen jöttek haza a síelésből.

Már nem tesszük ki magunkat ennek: jó, ha elérhető közelségben vannak az orvosaink. Áronnal is előfordult, hogy egy hetet volt otthon, aztán egy hetet megint hiányzott az óvodából. Grétitől pedig nem lehet úgy elszeparálni, hogy ne fertőzzék meg egymást.

Ezért az idei nyaralásunk első állomása volt ez az újonnan nyílt balatoni szálloda. Életemben nem volt ilyen élményben részem, hisz nyitás után pár nappal szinte egyedül voltunk, de minden üzemelt: az óriási beltéri játszópark a gyerekeknek, a vízi vidámpark, csodálatos wellness. Pálmafák lengedeztek az udvaron, mintha Miamiba repültünk volna! Utoljára Key Westen éreztem így magam! – mondta lelkesen a családapa a hot! magazinnak.

„Áronnak ez az utolsó ovis vakációja”

Kisgyerekek mellett nem olyan könnyű lazítani, de ezen a helyen a felnőttek és a gyerekek egyaránt találtak maguknak programot.

– A fiamtól a másfél éves Gréti is megtanulta azt a mondatot, hogy: „Apa vagy anya, gyere!”, azóta folyton mondogatja. Itt azonban esti játszóház is volt kézműveskedéssel, minidiszkóval. A gyerekek külön buliztak, a felnőttek mellettük tudtak beszélgetni, koccintani. Ott volt a két unokatestvérük is; minél többen vagyunk, annál élvezetesebb. A gyerekeknek is jó, hogy ennyien szeretik őket! Áronnak ez az utolsó ovis nyara, közös programokkal szeretnénk emlékezetessé tenni. Sok energiát fektettünk abba, hogy megtaláljuk a szerintünk legjobb iskolát. Fontos szempont volt, hogy minél előbb nagyon jól megtanuljon angolul. Egy állami, hagyományos értékrendre épülő intézményt találtunk egy gyönyörű környezetben! Nagy mérföldkő lesz a családunk életében az iskolakezdés – mesélte Gábor.

Éjszakai népvándorlás

Az édesapa mindig is így képzelte el a családi életét, egyedül azt nem érti, hogy a gyerekek miért kelnek fel 6:30-kor a szabadság idején is.

– Van bennük egy belső ébresztőóra, ami itt is pontosan működött – mosolygott. – Két éve éjszakai népvándorlás van nálunk. A múltkor édes helyzet alakult ki! Grétihez felváltva kelünk Ildivel, ezúttal én mentem át. Amikor visszatértem, Áron feküdt a helyemen, aki közben felébredt Grétire. Én bementem Áron ágyába, reggelre viszont Ildi Gréti mellé került, hogy megnyugtassa, Áron pedig egyedül maradt a mi ágyunkban – nevetett a műsorvezető, aki nagyon hálás a feleségének. – Ildi a világ legcsodálatosabb anyukája, lelkiismeretes, nagy teherbírású, és nem csak a gyerekekkel lelkizős, hanem hozzám is van türelme. A gyerekeink azt látják, hogy a szüleik nonstop beszélgetnek. Jövőre leszünk tíz éve együtt, nagyon nagy a boldogságunk, és ez többek között annak is köszönhető, hogy a mostani kapcsolatomban kezeljük a legjobban a konfliktusokat.

Nálunk minden ki van mondva. Én tudnék pár napot duzzogni valamin, de Ildi nem hagyja! Mondanám sokszor, hogy beszéljük meg reggel egy kávé mellett, de Ildi úgy véli, ha a probléma most jelentkezik, most kell megbeszélni, mert ha nem, rosszul fogunk aludni. Rá kellett jönnöm, hogy igaza van, mert a jó kommunikáció a hosszú házasság egyik titka és alappillére

– mondta őszintén.

