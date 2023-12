Az utolsó pillanatban fordult a kocka: ők lettek az idei Sztárban Sztár leszek! döntősei

Micsoda szomorú napokat élünk! Tegnap véget ért a Dancing With the Stars, ami miatt az egyik szemünk sír, a másik nevet. Nevetünk, mert a csodálatos Krausz Gábor és Mikes Anna lettek a győztesek, akik bizony gyönyörű párost alkottak, és akiknek még Tóth Gabi is gratulált. De sírunk is, hiszen ez azt jelenti, hogy hosszú ideig nem fogjuk látni a hírességeket táncolni. Pedig micsoda show volt! Egész héten csak azt vártuk, hogy szombat este legyen, és mindenki táncoljon! Ezt a drámát pedig most át kell élnünk a Sztárban sztár leszek! műsorával is. Az ország elsőszámú házibulija ugyanis ma fejezte be az elődöntőjét. Négyen léptek ma színpadra, akiknek már közel sem volt egyszerű a feladata. Véget értek azok az idők, amikor csak heti egy produkcióval kell készülni. Már csak a legjobbak maradtak, és nekik a legtöbbet is kell teljesíteniük.

Fotó: BS

A negyedik évad elődöntőjében drámai helyzet alakult ki: Magyarország jelenleg legsikeresebb és legnagyobb énekeseivel léptek színpadra a versenyzők, és mellettük kellett megmutatniuk a világnak, hogy igenis megérdemlik azt, hogy a döntőben énekeljenek. A mesterek ma nagyon nehéz helyzetben voltak, ugyanis nem lehetett kivetni valót találni a produkciókban, nagyon erős volt a mezőny. Éppen ezért Tóth Gabi, Babett, Majka és Joci az összeomlás szélén álltak, és mindannyian amiatt izgultak, hogy vajon mi lesz a saját versenyzőikkel. Az adás végén pedig eljött a dráma.

Nagy Alexa és Halász Rebeka kapták a legkevesebb szavazatot, ezért ők kerültek veszélyzónába. A szavazatok alapján pedig végül Halász Rebekának kellett távoznia az elődöntőből, ami azt jelenti, hogy megvan a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának döntős gárdája: Karapancsev Kristóf (ő lett a nap hőse), Széchenyi Lili, Szolgjan Edgar és Nagy Alexa.

