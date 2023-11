Áll a bál: íme a Sztárban sztár leszek! mai kiesője

Ha valamit biztosan kijelenthetünk, akkor az az, hogy a mai Sztárban sztár leszek! élő show egyszerűen szenzációs volt! Az egyéni produkciókon kívül kedvenceink csapatban is énekeltek, beugrott Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti is a csirkéjével, és Pápai Joci is bemutatta az új dalát. A mesterek sziporkáztak, mint mindig, a nézőket pedig teljesen lebilincselte a látványvilág. Sajnos azonban ma is el kellett búcsúznunk az egyik versenyzőtől.

Széchenyi Lili mindenkit elvarázsolt a hangjával / Fotó: MG

Nagyon szoros volt a mezőny, hiszen a legjobbak maradtak már csak versenyben. Mint mindig, most ki kiválasztották a nézők a nap legjobb énekesét: ezt a címet Széchenyi Lili nyerte el.

A kieső kérdése azonban nagyobb drámát okozott. Tasi Dávid és Váradi Jani kapta a legkevesebb pontot, ők kerültek veszélyzónába. A szavazatok alapján azonban Váradi Janinak tért véget ma este a verseny.

A mai adás színes galériáját pedig ide kattintva lehet megtekinteni: