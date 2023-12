Áll a bál a Farm VIP-ben: meglopták a sárga csapatot

Tovább folytatódik a dráma a Farm VIP negyedik évadában: a sárgáknak arra a korábbi húzására, hogy elvitték a kaját, bizony válaszolnak a pirosak. Az előző epizódban lakhelyet kellett cserélnie a csapatoknak, ezt a sárgák nagyszerűen kihasználták, mert a pirosakkal ellentétben ők magukkal vitték az ételeiket, így jobb helyzetbe kerültek élelemmennyiség tekintetében. Sőt, mikor a pirosak újrakezdték a termelést, kiderült, még szerszámokat sem hagytak hátra nekik a sárgák, így nem mindennapi megoldást választottak Gáspár Zsolt, a műsorvezető tanácsára.

A piros csapatnak nem maradt más választása, mint visszalopni az eszközöket. (Fotó: TV2)

Vissza kell capcarázni

A piros csapat megnyerte a szakmai segítséget a ruhák és az eszközök elkészítésében, de eszközök nélkül bizony nem lesz könnyű jó munkát végezniük. Sánta Laci tudatta Zsolt gazdával a történteket:

— Tudjuk, mit kell csinálnunk, viszont van egy rossz hírünk Zsolti, hogy a sárga csapat fogta magát, és elvitték az eszközöket is, amivel dolgoznunk kellene – mondta a piros csapat kitartó versenyzője, amire Zsolti azonnal felhördült:

— Ezek elvitték a kaját, elvitték a fazekat, elvitték a szerszámokat. Simon csináljál már valamit! Azt mondom nektek, menjetek és capcarázzátok vissza a szerszámokat – biztatta Lacit szerszámaik visszalopására a műsorvezető, amit a piros csapat ezek után nem is habozott megvalósítani.

Vajda Johnny teljesen bepipult. (Fotó: TV2)

Kiakadtak a sárgák

A pirosak sikeresen végre is hajtották az akciójukat, ami először a sárgáknak nem tűnt fel, pedig Simon egy levél formájában közölte is a sárgákkal, hogy meglopják őket. Simon távozását követően vette észre Levente, hogy a fészerük fel lett bolygatva és hasznos eszközöket tulajdonítottak el. Ezen Vajda Johnny, a sárga csapat izomembere úgy bepipult, hogy még a félrerakott eszközöket is eldobta, amikor elindult visszavenni a pirosaktól a lopott eszközöket.

— Jó, mi sem hátráltatunk titeket! — mondta a mérges izomember, majd beolvasott Simonnak:

Ez nem volt korrekt, jó? Ide is jöhettetek volna megkérdezni, hogy elvittük-e az eszközöket és megbeszélhettük volna, de ti helyette fel-le járkáltok b*zdmeg, ez nem tiszta

— akadt ki a sárga versenyző csapattársaival együtt.

