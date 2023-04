Berki Mazsi egy évvel a tragédia után: Próbálok magamra is figyelni

Berki Mazsi nemrég különleges szerepben tűnt fel a tévében: a VIASAT3 Troll a konyhában című műsorában öltött magára kötényt és vett a kezébe fakanalat – a tőle megszokott mosollyal és lelkesedéssel. Ennek apropóján árulta el, hogy milyen háziasszonynak érzi magát.

– Nagyon élveztem a versenyt! Laza volt, jó hangulatban telt; játéknak éltük meg. Közben ihletet kaptam, hogyan újítsam fel a konyhámat. Már az első lépést is megtettem: minden régi fűszert és alapanyagot kidobtam, csak egy polcnyi termék maradt. Jó időben főleg grillezni szeretek, de főzni is. Igyekszem egészségesen és tisztán enni, sok halat fogyasztok. De ugyanúgy szívesen elkészítem anyukám húslevesét egy kis csirkemájjal megbolondítva – kezdte mosolyogva a hot!-nak.

Berki Mazsi a Troll a konyhában műsorát kifejezetten élvezte - Fotó: VIASAT3

A gyász mellett új életet alakított ki

Az édesanya elmesélte, milyen kalandos az élete a kislányával, és hogyan alakította ki a háztartást. Mint ismert, május 6-án lesz egy éve, hogy elvesztette a gyermeke édesapját, emellett kellett kialakítania egy teljesen új életet maga és a kislánya, Emma számára.

– Emma mindent megkóstol, amit eszem, legutóbb az újhagymát is, ami után nagyon cukin fintorgott! Jó evő, megmondom őszintén, nem korlátozom semmivel, a bölcsiben is jól eszik. Ebben nem rám ütött: amikor én gyerek voltam, anyukám szaladgált utánam, hogy végre egyek egy falatot – nevetett. – A minap Emma pár napig beteg volt, szinte semmit sem evett, csak a tápszert fogadta el. Jól jött, hogy van rajta egy kis husi. Sokat fejlődött, folyamatosan pakol a lakásban. Hamar rendetlenséget csinál, azaz szeret „segíteni”. A múltkor gyanús volt, hogy csöndben van, megnéztem, és a gyanú beigazolódott: sorban dobálta ki a vasalt ruhákat a szekrényből. Én szépen újra összehajtogattam. Magamhoz képest egész házias lettem, nincs bajom a házimunkával, de bevallom, ebben van segítségem – árulta el.

„Amíg tudok, élek ezzel a lehetőséggel”

Mazsi elismeri, hogy nála az a prioritás, hogy dolgozhasson, ezért veszi igénybe a bejárónőt.

– Ha egy nőnek lehetősége van arra, hogy pénzt keressen (én már 14 éves korom óta dolgozom), akkor a házimunka helyett inkább kifizetem a bejárónőt, hogy ne menjenek el napok a takarítással. Ezt az időt inkább a kislányommal töltöm.

Fontos számomra a rend, és örülök, hogy van segítségem. Vannak olyanok, akik nem engednek be idegeneket az otthonukba, de én ezt másként látom. Amíg tudok, élek ezzel a lehetőséggel.

Az édesanya a főzést is kedvtelésből csinálja: semmi sincs kőbe vésve, étterembe is jár. Ha teheti, Emmácskával külföldre is elutazik, nemrég kettesben voltak Svájcban.

– Nemrég tartottunk egy baba-mama hétvégét, Svájcba utaztunk egy barátnőmhöz. Emma igazi mókamester, meg sem kottyant neki a kétórás út – nevetett.

Az édesanya és a lánya baba-mama hétvégét tartottak - Fotó: Berki Renáta Mazsi/hot! magazin

„A lelkemre nem szakítottam elég időt”

Bőven vannak tervei, jelenleg is arra koncentrál, hogy fokozatosan haladjon.

– Éppen formába lendülök testileg-lelkileg. Az utóbbi időben elhanyagoltam a jógát és magamat, a lelkemre nem szakítottam elég időt. Erre pedig szükségem van. Hajlamos vagyok elveszni a hétköznapokban. Amellett, hogy próbálok magamra is figyelni, konkrét dolgokkal is foglalkozom, lépésekben haladok. Rendbe tettem a teraszt, most Emma szobája következik. Lesz egy tisztasági festés, megérkezik az új kiságya. Szeretnék neki egy diavetítőt, egy puha szőnyeget, csajos falfestést – sorolta Ma­zsi. – Nagyon cuki, kezdi bontogatni a szárnyait, akarata is van, sőt anyafüggősége is! Ugyanakkor néha már makacskodik is. Sokat vagyunk ketten, szoros a kötődésünk. Rajtam kívül anyukámat, a testvéremet és a bölcsis nénit szereti nagyon. A legjobb gyerek a világon – tette hozzá meghatódva.