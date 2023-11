Zavarba ejtő üzeneteket kap Marics Peti, csak úgy kapkodnak utána a nők

Amióta berobbant Marics Peti és Valkusz Milán az Úristen című dalukkal, üstökösként ível felfelé a karrierük. S ha nem lenne elég tehetségük, a két énekes az elmúlt években helyes srácból szexi férfivá érett. Kettejüknek összesen mintegy 1 millió követője van és már hozzászoktak, bármilyen fotót osztanak meg magukról, percek alatt garantált a több tízezer lájk és a több száz komment. Marics Peti ráadásul amióta a Dancing with the Stars-ban azt is bebizonyította, hogy nemcsak énekelni, de táncolni is tud, még több rajongót szerzett magának, egy idősebb generáció is felfigyelt rá.

Túl jóképű lett Marics Peti

Amikor otthon, tiniként álmodozott a zenei sikerről a ValMar énekese, nem sejtette, hogy ez mivel jár. Ő barátjával csak be akart futni a pop iparban, de nem sejtette, hogy ez bizony áldozatokkal is járhat. Mert persze kinek ne tetszene a csillogás, a pénz, a rivaldafény, meg a sikítozó tömegek. De úgy néz ki, a Marics Petit kedvelő tinik rajongása kezd átlépni egy határt.

Legújabb fotójához pár perc alatt több mint száz komment érkezett, szinte csak lányok, nők, akik mind ugyanazt szeretnék…

„Peti én azt hittem nem tudsz már helyesebb lenni, de tévedtem”

„Asszem olvadok... pacek a still, pacek minden ezt megint oda tetted KING”

„Túl jóképű vagy, neked ez a genetikai hibád”

„Kell egy oxigén palack megfulladok annyira helyes vagy”

„Meghalok ettől a nézéstől”

„Senki sem tökéletes. De én megtaláltam”

„Elvesztem a szemeidben, meghalok, olyan szépek”



Még sorolhatnánk, de mindegyiknek a lényege ugyanaz. Feltehetőleg beleolvashatott az üzenetekbe az énekes is, mert Instagram sztoriban az Oltári vőlegény című filmből osztott meg egy részletet, ahol a vőlegény több száz menyasszonyi ruhás nő elől menekül... Korábban pedig már azt is elmondták a ValMar srácok, hogy már bulizni se mernek itthon elmenni, mert mindenhol lerohanják őket.