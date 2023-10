Olvadoznak a rajongók Radics Gigi lányától: ilyen nagyra nőtt már Bella – videó

Ahogy azt a Bors megírta, Radics Gigi augusztusban jelentette be: gyermeke édesapjával úgy döntöttek, 3 év együttlét után külön utakon folytatják tovább. Az aranytorkú énekesnő szakítása mindenkit meglepett, hiszen bár óvta a magánéletét, mindenkiben egy boldog család képe rajzolódott ki róluk.

Radics Gigi imádnivaló videót osztott meg a kislányáról Fotó: Nanasi Pal

Gigi a váratlan szakítás óta már elárulta, hogy természetesen attól, hogy ők a volt kedvesével külön váltak, még kislányukat, Bellát szeretetben, és – amennyire csak lehet – közösen nevelik tovább, hiszen mindkettejük számára ő a legfontosabb.

– A hétköznapok Bella szempontjából nem is változtak, az időbeosztás is a régi, így ő a legkevésbé sem szenved hiányt semmiben. Sőt, most több szobája is van egyszerre, kétszer annyi játékkal és ruhával – nyilatkozta korábban az édesanya.

Cukiságbomba

Most pedig egy tőle szokatlan poszttal jelentkezett az énekesnő, ugyanis megmutatta követőinek kislányát és annak énektudását is. A Dancing with the Stars sztárja az Instagram-oldalára töltött fel egy elképesztően aranyos videót, amelyen ugyan Bella arcocskáját kitakarja egy szívvel, de ettől semmit sem veszít a cukiságfaktorából.

Büszkeségem

– írta Gigi a felvételhez.

Természetesen rajongói azonnal le is csaptak a ritka pillanatra és ellepték dicsérettel a kommentszekciót.

„Olyan jó lenne egyszer látni is őt. Biztos olyan gyönyörű, mint az édesanyja”

„Megeszem!!!!”

„Aranyos nagyon!”

„De édes”

– írták többek között.