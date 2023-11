Sokan törtek ki zokogásban a stúdióban: ők a Dancing With the Stars kiesői

Micsoda show volt a Dancing With the Stars mai adásában! A TV2 méltón megünnepelte a Disney 100. születésnapját: ezen az éjszakán minden sztár és táncos egy-egy mesehős bőrébe bújt, és csodálatosabbnál csodálatosabb produkciókat láthattunk. Nagyon nehéz volt tehát a helyzete a nézőknek és a zsűriknek, mert bár minden produkció fantasztikus, egy párnak most is ki kellett esnie.

Csodálatos táncot lejtettek Krausz Gáborék

A mai adásban a következő párok kerültek veszélyzónába:

Király Linda és párja,

és párja, Csuti és párja,

és párja, Radics Gigi és párja.

Akármennyire is volt tündéri és varázslatos a mai adás, sajnos egy párnak ma nem lett boldog befejezése. Az azonban mindenkit megdöbbentett, hogy kik jutottak a veszélyzónába. Igazi drámával zárult a mesevilág, ám végül a zsűri Radics Gigit és párját mentette meg, a közönség pedig ezután Király Lindát és párját. Így tehát a Dancing With the Stars mai csodaadásának kiesői Csutiék.