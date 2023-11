Kiderült: ezért döntött még egy gyermek mellett Szegedi Fecsó és párja

Szegedi Fecsó és Géczi Bea vasárnap jelentették be hivatalosan a nagy nyilvánosság előtt, hogy második közös gyermeküket várják. Alig egy éve született meg a pár első közös babája, Elliott, de mindkettejüknek van már idősebb gyermeke korábbi kapcsolataikból. A Bors megkereste Fecsó párját, aki elmesélte, hogy miért döntöttek még a családbővítés mellett.

Szegedi Fecsó párja pont a születésnapja előtt csinált tesztet - Fotó: Saját

Születésnapi ajándék

Az örömhír nem akármikor érkezett, hiszen Bea pont a születésnapja előtt végzett el egy tesztet, ami elárulta, hogy új taggal fog bővülni a család.

– Pont a harmincadik születésnapom előtt egy nappal csináltam a tesztet, mert késett. Nagyon-nagyon örültünk neki, szerettünk is volna kistesót Elliottnak. Ez már az én harmadik babám lesz, minden terhesség más az eddigi tapasztalataim szerint. Még nem vagyok kívánós, de Fecsó mindig mindent hoz nekem és bármiben segít, amitől jobb lehet – kezdte Fecsó párja, Bea a Borsnak, aki bevallotta: nem véletlen szerettek volna még egy gyermeket.

Nem véletlen, hogy akartak még egy gyermeket - Fotó: Origó

Okkal akartak még egy babát

Bár nagy harmónia uralkodik Fecsóéknál otthon, mégis az az érzés volt bennük, hogy milyen jó lenne egy kistesó Elliott-nak.

– Az egész család nagyon örült a hírnek. A nagyfiam elvan a Fecsó fiával nagyon, köztük csak egy év korkülönbség van, de a picike egyedül lenne velünk teljesen, ezért is szerettünk volna neki kistesót, hogy ő is úgy nőjön fel, hogy van kivel folyamatosan játszania, mert ő már a nagyokkal nem nagyon tud. A fiúk néha már menekülnek előle, mert túl nagy a korkülönbség köztük – jegyezte meg Bea, aki bevallotta: eredetileg lányt akart, de kiegyezik a fiús családdal is.

Fiúuralom

Bea elmesélte, hogy Fecsó mindig is fiút akart, de ő már kiegyezett volna egy kislánnyal is a két fiúgyermek után.

– Ő lesz a harmadik kisfiú és április környékén fog érkezni. Fecsó azt mondja mindig, hogy a fiúkkal kevesebb a gond, mint a lányokkal, őket jobban kell félteni. Én nyilván lányt szerettem volna két fiú után, de így is hatalmas a boldogság – szögezte le Fecsó párja, aki szintúgy ismeri a testvéri szeretet szépségét, hiszen neki is két húga van.