Pletykálnak a rajongók: ismét babát vár Szegedi Fecsó kedvese?

Szegedi Fecsó és Géczi Bea közös története nem pont tündérmeseként kezdődött, de egy romantikus vígjátékba mindenképpen beleillik. Már csak azért is, mert a sztárpár kapcsolata is pont úgy indult, ahogy a filmekben szokott: óriási szerelemmel, aminek egy mosolyszünet vetett véget, de valahogy ismét egymásba gabalyodtak, és most boldogabbak, mint valaha.

Szegedi Fecsóék családja ismét bővül? Fotó: Instagram

"Nagyon összecsiszolódtunk"

Tavaly a családjuk is teljessé vált, hiszen megszületett az első közös gyermekük, Elliot. Talán a kicsi érkezése volt az, ami igazán rendbe rakta a szerelmesek kapcsolatát, ugyanis Bea elmondása szerint azóta még egyszer sem veszekedtek. Sokkal komolyabban állnak egymáshoz, és végre harmóniában tudnak élni családként is.

Amióta Elliot megszületett, Fecsóval nagyon összecsiszolódtunk, egyáltalán nem veszekszünk. Úgy érzem, mindketten megkomolyodtunk és tényleg egy család lettünk, a két nagy testvér is nagyon szereti a picikét. Úgy látszik, hogy nekünk ez kellett

– mondta korábban Bea, akinek szavaival kedvese is egyetértett. Annyi kiegészítéssel, hogy a jövőbeli terveit is megemlítette.

– Mostanáig minden vágyam teljesült az apaságot illetően, két fiút szerettem volna és egy kislányt. Eddig jól jönnek a lapok… – fogalmazott év elején az üzletember, akinek valóban jó lapokat osztott az élet, hiszen nem csak Beától, de korábbi partnerétől, Vasvári Vivientől is kisfia született. Ám a kislány érkezése még várat magára...

Vagy mégsem?

Érkezik az újabb trónörökös?

A minap ünnepelték Szegedi Fecsóék a kicsi Elliot első születésnapját, melyről mindketten beszámoltak az Instagram-oldalukon is. Igen ám, de az egyik meghívott vendég egy másik képet is megosztott az eseményről, ami inkább hajaz egy babaváró bulira, mint szülinapra. A szóban forgó felvételen ugyanis az látható, hogy kék színű festékport lőnek az égbe, amit az egész vendégsereg videóra is vett. Sőt, gratulációjukat is kifejezték a szülőknek!

Persze, ez még simán lehet a szülinapi rendezvény része, ám a rajongók másképp gondolják...

– Ezt a képet egy videóból fotóztam ki. Bea és Fecsó van rajta, amin örülnek a kék színnek. Lehet a kicsi szülinapi buliján volt ez a jelenet, de a "Gratulálok Fecsó" szerintem egyértelművé teszi, hogy nem a szülinapról szól – fogalmazott valaki a Redditen, utalva arra, hogy feltehetően egy kisfiúval bővülhet a sztárpár családja. Ha igaza van, akkor Fecsó számítása bizony nem jött be, hiszen a két fiú egy lány matematikailag sehogy sem jön ki.

A partiról készült fotót IDE kattintva tudod megtekinteni!