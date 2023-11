Fekete-fehér fotóval tett fájdalmas bejelentést a TV2 szerelmespárja

Sziasztok, mivel közösen ismertetek meg minket és végig kísértetek minket az örömben és a boldogságban így úgy érzem kötelességem ezt is kommunikálni felétek, a napokban úgy döntöttünk Áronnal, hogy külön utakon folytatjuk. Köszönök Nektek és Neki is minden jót amit átéltünk. Ez egy szép korszak volt, de most lezárult!