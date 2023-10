Megtudtuk, mire költi 10 milliós nyereményét a Séfek Séfe győztese – interjú

Véget ért a Séfek Séfe ötödik évada. A döntőben mindhárom séf, Wolf András, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor egy-egy versenyzője között dőlt el, ki viheti haza a 10 millió forintos fődíjat, és ki vehet részt a kéthetes franciaországi szakmai továbbképzésen, a világ egyik legnívósabb séfiskolájában. Immár harmadik alkalommal győzött a piros csapat, így Zörgő János kapta a Séfek Séfe címet 2023-ban. A 26 éves, ambiciózus fiatalember a Borsnak adott interjút, melyben elárulta, milyen tervei vannak a pénznyereménnyel, ki támogatta a verseny alatt, és megtudtuk, milyen élményekkel gazdagodott az ott töltött idő alatt.

Jánost Zupkó Tamás és Ádám Orsi segítette a fináléban Fotó: TV2

„A nyereményemet nem szeretném elherdálni”

Bors: Gratulálunk a győzelmedhez! Mit éreztél, amikor a neved elhangzott az eredményhirdetéskor?

– Rudi és Dávid erős ellenfélnek bizonyultak, tudtam, hogy nem hibázhatok, nem remeghet meg a kezem, mert egy nüansznyi dolog miatt is elbukhatom az álmomat. A főzés két óráját és az eredményhirdetést is végigizgultam, de hála Istennek – még ha szoros is volt a verseny –, végül az én nevemet mondták ki, el sem akartam hinni, hogy ez megtörténik velem.

Az első másodpercekben egy kisfilm lezajlott le bennem, amiben az láttam, milyen utat jártam be, és hogy ez milyen irányban változtathatja meg az életemet.

– Rengeteget küzdöttem, nemcsak fizikailag, lelkileg is nehéz volt. Mérhetetlen boldogságot és büszkeséget éreztem.

Bors: Tiéd a tízmillió forint és egy nagyon komoly továbbtanulási lehetőség. Van elképzelésed, mire költöd a nyereményt?

– Elsősorban a szakmai továbbképzés miatt jelentkeztem a műsorba. Szeretnék kitörni abból a fajta vendéglátásból, amit most képviselek, az álmom, hogy privát séfként dolgozhassak. A nyereményemet nem szeretném elherdálni, egy részét be fogom fektetni, és a fejlődésemre fordítom, de az is biztos, hogy a párommal elmegyünk egy kicsit pihenni, és közben készülünk az esküvőnkre is.

János a földre rogyott, amikor Ördög Nóra kimondta a nevét Fotó: TV2

Nyáron kérte meg szerelme kezét

Bors: Ha már a párodat említetted. Mit lehet tudni róla és a kapcsolatotokról?

– Közel három éve alkotunk egy párt.

Jóban-rosszban mellettem van, mindenben támogat, megteremti számomra azt a környezetet, amire szükségem van a fejlődéshez.

Soha nem várnak otthon problémák, egy fáradt nap után jó hozzá hazatérni. Nyáron kértem meg a kezét, tervezgetjük a közös jövőnket. Ásotthalomról jöttem Budapestre közel öt évvel ezelőtt, mi már itt ismerkedtünk meg, egy ideje pedig együtt élünk. A műsor alatt is végig támogatott, talán jobban izgult értem, mint én, és mérhetetlenül büszke rám.

Bors: Vomberg Frigyes harmadik alkalommal vitte győzelemre versenyzőjét? Milyen a kapcsolatotok?

– Fricivel hosszú utat jártunk be. Neki nehéz bizonyítani, de ha valaki elnyeri a bizalmát, onnantól kezdve egyenes út vezet a szívéhez. Nem indult könnyen a kapcsolatunk, pedig az volt az álmom, hogy az ő csapatába kerüljek. Teljesült a vágyam, amikor megkaptam tőle a séfkabátot, elhatároztam, hogy én leszek a legjobb katonája. A csapatfőzések során kezdtünk el összekovácsolódni, ott éreztem azt, hogy már bízik bennem.

Sokat beszélgettünk a forgatások után, közben is aranyos volt, és a legnagyobb tisztelettel mondom, de pótnagypapaként tekintek rá.

Sokat segített, neki is köszönhetem, hogy nyertem. Rengeteget tanultam tőle, amiért nagyon hálás vagyok.

Fricivel nehezen indult a kapcsolatok, de nagyon sokat köszönhet séfjének Fotó: TV2

Hiszi, hogy nagypapája segítette győzelemre

Az eredményhirdetés után térdre rogytál, és az ég felé mondtál köszönetet? Kire gondoltál ebben a pillanatban?

– Van egy fájó pont az életemben, sajnos apukám részéről nem ismerhettem a nagypapámat. Apának mindig azt mondogatta, ha lenne egy unokája, mindenben támogatná, és mellette lenne. Én úgy tekintek oda föl, hogy ott van nekem, figyel engem és folyamatosan segít nekem.