Végleg szakított Opitz Barbi: Édesapja a Borsnak mondta el véleményét

Opitz Barbi egy hosszúra sikerült vallomással jelentette be, hogy most aztán tényleg vége közte és Serleg Albert között mindennek. Szakítottak. Az énekesnő békében szeretne elválni, ennek bizonyítéka, hogy nem mondott semmi rosszat a fiúra:

Végleg lezártam a kapcsolatomat, rengeteg okom volt rá, és többször ne is kérdezzetek felőle. Nem is szeretném részletezni. Már nincs semmi közöm hozzá. Alapból nem működött már egy jó ideje köztünk ez az egész, belefáradtam. Nem szeretném besározni, mindenki olyan, amilyen.

Serleg Albert és Opitz Barbi egy évig voltak együtt Fotó: Nagy Zoltán

Sokadik fejezet

A páros nem először int búcsút egymásnak, az elmúlt egy évben legalább négy olyan alakalomra emlékezhetünk, amikor a közösségi médiában üzenték meg egymásnak, hogy külön utakon folytatják. A fiatalok aztán - eddig - minden alkalommal ki is békültek, és gyorsan eltüntették az internetre feltöltött dühöngéseiket. A mostani szakítás azonban más mint a többi... Abban mindenképpen, hogy olyan sok keserűség és feldolgozhatatlan düh lehet a lelkükben, ami megakadályozhatja a boldog folytatást. Mostanra olyan sok kárt okoztak egymásnak és Barbi családjának is, hogy lehetetlenség úgy viselkedni, mintha mi sem történt volna. A legkomolyabb eset Barbi édesanyja és Albert között történt, az anyuka idén augusztusban összeverekedett a fiatal férfival, és mivel a táskájában kést láttak, kihívták rá a rendőrséget is. Az anyuka ellen most is nyomozás folyik, zaklatás és súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt.

Opitz Barbi családja szétesett a lányuk kapcsolata miatt Fotó: Végh István

Apai szív

A mostani szakítás híre természetesen pár óra alatt eljutott Opitz Barbi édesapjához, Tamáshoz is, aki ugyan mindennél jobban szeretné, ha a lányát biztonságban tudhatná (a férfinek meggyőződése, hogy Serleg Albert bántalmazza a gyermekét), mégsem könnyebbült meg a szakítás hírétől. Attól fél ugyanis, hogy ez megint csak egy átmeneti szünet lesz. Az édesapa elsőként a Borsnak szólalt meg a témában:

Úgy vagyok vele, hogy el sem hiszem, mert voltak ők már így! Csak reménykedni tudok, hogy egyszer tényleg megtörténik, és leválnak egymásról.

- fogta rövidre az édesapa.