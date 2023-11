Súlyosan beteg kisfiún segít Rubint Réka

Összefogtak a hazai sztárok: Rubint Réka, Csuti és Köllő Babett is egy emberként harcol a három éves, csupa mosoly és életvidám Kneifel Ádinért, akinél Duchenne-féle izomdisztdrófiát állapítottak meg lassan egy éve.

Sok sztár összefogott Ádinért. (Fotó: Metropol)

Felcsillant egy reménysugár

A kisfiú első tünetei egy évvel ezelőtt jelentkeztek, amikor a bölcsőde nevelői jelezték Ádin szüleinek, hogy alig eszik valamit a kisfiú. Ezek után vérvételek sorozata várt a gyermekre, akinél végül egy genetikai vizsgálat mondta ki a végső diagnózist, ráadásul mindezt karácsony előtt: Ádin egy súlyos, örökletes genetikai betegségben szenved, ami egyelőre gyógyíthatatlan. Szülei azonban nem adják fel a harcot gyermekük egészségéért, imáik pedig meghallgatásra is találtak: elérhető lett ugyanis egy olyan génterápia, amely segíthet is Ádinon. A kezelés azonban rettenetesen drága, 1,3 milliárd forint és Amerikában végzik el.

Összefogott a sztárvilág

Csuti, Köllő Babett és Rubint Réka is Instagram-oldalukon kérik a követőiket, hogyha tudnak, segítsenek Ádinnak, akinek fiatal kora miatt talán még hatékonyabban segíthetne a génterápia. Lapunk meg is kereste Rékát, aki édesanyaként még inkább átérzi, hogy milyen fájdalmat élhetnek át most Ádin szülei.

Édesanyaként az ember az életét adná a gyermekeiért. Bízom benne, hogy ismert emberként segíteni tudok a családnak, hiszen óriási ereje lehet egy-egy megosztásnak és természetesen pénzösszeggel is adományozom. Úgy gondolom, hogy a közösségi oldalakat jó célra kellene használni és remélem, hogy más ismert arcok is csatlakoznak majd a segítségnyújtáshoz. Nekünk mindez csak egy gombnyomás, míg másnak azonban az életet jelentheti a poszt

- fejtette ki Réka.

Nem csak Ádin sorsát viseli a szívén

Nem ez volt az első alkalom, hogy a magyar fitneszedző egy jó ügy mellett tette le a voksát. Réka jelenleg részt vesz a Mikulásnapi adománygyűjtésben is, ahol a jövő héten kedden este a 13. kerület, Rozsnyai utca 4. szám alatti Sportcsarnokban az Alakreform edzésére cipősdobozban hozhatják a vendégek és az arra érdeklődök a csomagokat. Mint mondta, korábban már segített egy hajléktalan embernek is találkozni az anyukájával, akit már 10 éve nem látott. Egy másik alkalommal pedig egy kislánynak segített abban, hogy édesanyját végső nyugalomra helyezhesse, aki Máltán lett gyilkosság áldozata.

Féltékenységből ölték meg a lány édesanyját, a lánya pedig az egészet végig hallgatta a nappaliban... A szörnyű eset után arra sem volt pénze, hogy hazaszállíttassa az anyukáját

- emlékszik vissza lapunknak könnyek között Réka, aki ezeket a történeteket hallva hálásnak érzi magát azért, amit az élettől kapott.