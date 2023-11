„Rossz dolgokat csináltam” – Megfagyott a levegő Krausz Gábor vallomásától – Videó

Akik nyomon követik a TV2 népszerű műsorának, a Dancing with the Starsnak az alakulását azok jól tudják, hogy a legutóbbi élő showban Krausz Gábor és Mikes Anna egy bámulatos bécsi keringőt lejtett a stúdióban.

Krausz Gábor meglepően balhés volt / Fotó: TV2

A tökéletes látszat ellenére azonban a felkészülés koránt sem volt egyszerű, ugyanis Anna azzal próbálta meg ráhangolni a sztárséfet a táncstílusra, hogy emlékezzen vissza a szalagavatójára, mire jött a meglepő válasz Krausztól: neki ez kimaradt az életéből.

Balhés gyerek volt

„Nem szívesen utazom vissza a szalagavatós időszakra, mert nem voltam egy jó gyerek. Abból az iskolából kirúgtak, ahol készültek a szalagavatóra, és az új iskolában meg már túlvoltak rajta, úgyhogy megúsztam. Négy iskolába jártam középiskolába, mert rossz dolgokat csináltam, balhéztam, hogy figyelmet kapjak”

– fejtette ki a séf. Krausz Gábor azt is elárulta, hogy éppen ezért a keringő kapcsán a feladatának érzi, hogy megélje, amiről annak idején lemaradt, így azt is, hogy akkori szerelmével, Puskás Katival táncoljon, ezért Mikest még át is nevezte.

Táncolsz velem?

– kérdezte „Katit”, amikor pedig ő igennel felelt, megcsókolta a kezét és azt mondta a partnerének, hogy „vigyázz rám, fogd a kezem”.