„Uhh, de jó kép!” – felrobbant az internet a Krausz Gábor lábai előtt heverő Mikes Annától

Amióta elindult a TV2 népszerű műsora, a Dancing with the Stars negyedik évada, mindenkinek feltűnt: feltűnően jó az összhang Krausz Gábor és profi táncpartnere, Mikes Anna között.

A rajongók szerint Krausz Gábor és Mikes Anna az életben is tökéletes páros lennének Fotó: Szabolcs László / Bors

Sőt, mi több, mára már ott tartunk, hogy szabályosan izzik a levegő a páros között, amit nézők is kiszúrtak, és sokan úgy gondolják, hogy a sztárséf megérdemelné, hogy újra szerelmes legyen, és Annával a munkán kívül is tökéletes párost alkotnának.

Imádják a nezetők Krausz Gábor és Mikes Anna párosát: "Csodálatosak vagytok!"

Különösen akkor robbant fel az internet, amikor a mesék világát keltették életre a Dancing with the Stars színpadán és táncuk végén elcsattant egy csók. Vagy nem. Ezt a jelenetet azóta is rejtély övezi, a párost mindenesetre rögtön összeboronálták, legújabb képük pedig ismét szenvedélyről tanúskodik.

Küzdeni mindig, feladni soha

– írta a sztárséf a szexi fotóhoz, amely alatt csak úgy záporoznak a buzdító kommentek, és nemcsak az újabb továbbjutás miatt, hanem kettejük miatt is.

„Uhh, de jó kép!!! Hajrá, még versenyben lévő nyerő párosom!!!”

„Imádlak benneteket! Hajrá”

„Meg kell nyernetek... Hajrá!”

„Csodálatosak vagytok!”

„Ti vagytok a legszebbek és a legjobbak”

– írták mások mellett.