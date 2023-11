Radics Gigi és Baranya Dávid: „Mint, amikor a gyerektől elveszik a kedvenc játékát”

Mint arról korábban a Bors beszámolt, lezajlott a Dancing with the Stars negyedik évadának elődöntője. A döntő előtt egy lépéssel végül Radics Gigi és Baranya Dávid esett ki, miután a nézők végül Krausz Gábort és Mikes Annát juttatták tovább.

Radics Gigi / Fotó: Nanasi Pal

Gigi közvetlen a kiesése után azt nyilatkozta, hogy az utóbbi hetekben nehéz volt számára a magánéletét és a munkát összeegyeztetni, sőt családja már jelezte is neki, hogy hiányolják. Ám hétfőn a Mokka adásában újabb részleteket osztott meg az énekesnő a kiesésével kapcsolatban. Azt is elárulta, hogy érzi magát, hogy épp az elődöntőben kellett búcsút vennie a műsortól.

- Természetesen ez mindig egy nagyon rossz élmény, kiesni egy játékból. Kicsit úgy fogalmaztam meg magamban, mint amikor a gyereknek elveszik a kedvenc játékát. Mert nyilván ez egy elég nagy játszóttér, de közben nyilvánvalóan, mivel a Gigivel ilyen jó kapcsolatot tudtunk ápolni az elejétől a végéig, a táncok szerintem nagyon jól mentek. A produkciók szerintem nagyon jól sikerültek, itt az elődöntőben is. Ezért igazság szerint olyan nagy szomorkodásra azért még sincsen okunk - mondta Baranya Dávid, akinek igaza is van, hiszen még ezzel a teljesítménnyel is az idei évad legjobb táncosnője lett Gigi.

- Azt kaptam, hogy önmagam tudok lenni a médiában is. Úgy tudok megnyilvánulni, mintha otthon lennék. Ez nekem nagyon fontos volt. Tizenegy év alatt nem sikerült ilyen szinten megnyílni és ebben segítségemre volt Dávid. És, hogy mit nyertem még ezzel a műsorral? Hát az ő barátságát – mutatott tánctanárára – ami elkísér minket egy darabig még - sorolta Gigi, hogy miket kapott a műsortól.

Az aranytorkú énekesnő azt is hozzátette, tervez a későbbiekben is táncórákat venni Dávidtól, ha már nem lesznek olyan drágák az órái... Aztán komolyra fordították a szót és megtippelték, hogy szerintük melyik páros fogja megnyerni a műsort. Marics Petire és T. Dannyre tették le a voksukat.