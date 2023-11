Manuel talán jövőre ledolgozza az állatotthon meglopásáért kiszabott közmunkát

Manuel két barátja társaságában a Noé Állatotthontól tulajdonította el a pénzgyűjtőládát, amiért 20 ezer forintos bírságot és 50 óra közmunkát rótt ki a bíróság. A bűnügy még 2017-ben történt, az énekes karrierjének kezdetén, éppen ezért örülhetett ilyen enyhe retorziónak: a bírák és az állatotthon vezetői is úgy gondolták, hogy adnak a fiúnak még egy esélyt, nem akarták, hogy börtönbe kerüljön és azzal kerékbe törjön az élete.

Manuel felívelő karriert futott be (Fotó: Máté Krisztián)

Évekig semmi

Manuel azonban ahelyett, hogy hálás lett volna, amiért tette ellenére emberségesen bántak vele, nem kapkodott azért, hogy jóvá tegye a dolgot. Sőt... Mintha igyekezett volna elfelejteni az egészet. A bíróság mindössze húszezer forintot fizettetett volna vissza vele, de Manuel még ezt a pénzt sem volt hajlandó kifizetni, hosszú éveken át. Egészen addig, amíg a hat éves évfordulón közzé nem tett egy hosszú bejegyzést a Noé Állatotthon szóvivője, Schneider Kinga:

"Manuel... még csak 6 év telt el, de már senki sem emlékszik erre... manapság főműsoridőben imádja mindenki... Persze biztos nagyon megbánta és mindenki megváltozhat és jár neki egy második esély. Hát mi megadtuk neki a második esélyt. Ő meg vállat mindent is, csak azután azt sem sikerült betartania. Az őt kiemelő csatorna és menedzsment pedig mindenről is tud / tudott. de ugye kit érdekel!"

Ez az üzenet végül célba ért – persze ez is szép lassan: előbb Manuel menedzsere, majd később maga az énekes is felvette a kapcsolatot az állatmenhellyel, és végül a húszezer forint helyett egy messziről is jól látható összeget utaltak kárpótlásul.

Manuel hat év után fizetett (Fotó: Bors)

A munka még hátra van

Az énekes büntetésének a felét letudta tehát, a neheze azonban még hátravan, hiszen várja őt ötven óra közmunka, amit akár a Noé Állatotthonban, akár más helyszínen is ledolgozhat. Lapunk értesülései szerint erről is szó volt az állatmenhely és az előadóművész egyik beszélgetésében, de mivel konkrét időpontban nem állapodtak meg, teljes mértékben Manuelen áll, hogy mikor jelentkezik műszakra. Úgy tudjuk, hogy ez idén már nem fog megtörténni, tekintettel arra, hogy az énekesnek rengeteg kötelezettsége van az ünnepi időszakban. Talán majd jövőre...