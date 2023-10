Kutyaürülék takarítása, trágyázás, zöldségpucolás: fontos feladatok várnak Manuelre az állatmenhelyen

Manuel gáláns volt hat év után, a lopásáról szóló cikkek hatására végre felhívta a Noé Állatotthont és nem 20 ezer forintot utalt, amivel tartozik, hanem egy szabad szemmel is jól látható összeget. Ez igazán szép gesztus tőle, kár, hogy ennyi időre volt szükség a kártalanításra. Na, de ne legyünk telhetetlenek, a lényeg, hogy az elárvult állatok, amiknek sokszor a puszta létezése is nehezen megoldható feladat, nagy segítséget kaptak.

Manuel hat év után végre fizetett (Fotó: Máté Krisztián)

Kemény munka vár az RTL sztárjára

Manuellel húsz percet beszéltünk, és most azt tudom mondani, hogy a tárgyalás megnyugtató eredménnyel zárult

– nyilatkozta a Ripostnak, Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője, aki hozzá tette:

Az énekes utalt, hogy úgy fogalmazzak, nagyon gáláns utalás volt. A telefonba egyébként azt mondta, hogy sokat hezitált az összegen, hiszen ha túl sokat küld, esetleg azt hihetjük, hogy pénzel akarja kiváltani a bűnét, ha túl keveset, akkor pedig kicsinyesnek gondolnánk. Az összeg, amit küldött, jó helyre kerül

Az utalással azonban Manuel csak a felét rótta le a rá kiszabott büntetésnek, hiszen tartozik még 50 óra közmunkával is, melyet akár az állatmenhelyen is ledolgozhat, de dönthet úgy is, hogy a menhely részére szervez gyűjtést, mondjuk egy koncertjén. Az énekes előtt tehát több lehetőség is nyitva, de nézzük meg, hogy ha úgy dönt, hogy a menhelyen szeretne dolgozni, akkor milyen munkákat bíznának rá.

„Mindig nagyon örülünk az önkénteseknek, a munkás kézre nálunk nagy szükség van” – kezdte Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője.

A nullkilométeres önkéntesek nem vesznek részt az állatok ellátásában, számukra más feladatokat tudnunk adni: építkezés, karbantartás, étkeztetés előkészítése, zöldségpucolás, hús kockázása, tápok adagolása például. De természetesen a takarítás is fontos munka, a telephely tisztán tartása alapvető feltétel, és ebbe beletartozik az állatok ürülékének összeszedése, így a lótrágyázás is.

Hogy Manuel mit választ, az rajta áll..