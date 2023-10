T. Danny Marics Petinek üzent, eddig tartott a barátság?

Elstartolt a TV2 nagy sikerű műsora, a Dancing with the Stars és már az első adásban látszott, hogy mindenki komolyan vette a felkészülést. Még Marics Peti is, aki korábban azt mondta: számára ez egy újabb kihívás, de neki fontosabb a barátság, mint a versengés. Utalt itt arra, hogy a táncos show műsorban egyik nagyon jó barátja, Telegdy Dániel, vagyis T. Danny az ellenfele lett. De vajon mit bír ki egy barátság? A két tehetséges zenész már az első adás előtt is közösségi oldalán üzent egymásnak…

Marics rendszeresen beszól barátjának a próbák alatt (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Ez már háború? Így üzent Marics Petinek ellenfele

Elképesztő energiával vágtak neki a Dancing with the Stars idei sztárversenyzői a műsornak. Az egyébként tehetségén kívül a lezserségéről ismert VALMAR énekes is beletett apait-anyait a próbákra, és meg is lett az eredménye, a nézőknek nagyon tetszett produkciójuk Stana Alexandrával. De még talán nála is komolyabban vette a felkészülést az élő show-kra jó barátja, T. Danny, akiből Lissák Laura igyekezett a legjobb táncost előcsalogatni. A pontok alapján sikerült is neki, de a zsűri szerint azért még van bőven hová fejlődniük.

Mindenesetre a két jó barát már korábban beszélt arról, hogy kinek mi a fontosabb: a barátság, vagy a győzelem. A vagány, de érzelmes Marics Peti egyből rávágta, hogy a barátság, míg Danny közölte: sportos családból származik, mindig nyerni akar… Az egymásnak üzengetés már a műsor első adása előtt elkezdődött, a versenyszellem úgy látszik a VALMAR énekesében is feléledt, a rajongók legnagyobb örömére. Mert természetesen csak csipkelődnek egymással, ami nagyon szórakoztató.

Most éppen T. Danny szólt be Maricsnak Insta videóban, kiabálva: "Hol vagy Marics?" Utalva arra, hogy jó barátja bizony hajlamos a késésre! A VALMAR sztárja érti a poént, ezt jelzi az is, hogy barátja sztoriját megosztotta saját oldalán.