"Nincs igazatok" – Kulcsár Edina reagált a botrányra

Kulcsár Edina és G.w.M nemrég egy fizetős csatornát indítottak, ahol vlogok formájában mutatják meg az érdeklődőknek, hogyan is telnek a hétköznapjaik. Úgy tűnik, hogy bevált az ötlet, ugyanis kiderült, hogy hatalmas az érdeklődés, és nagyon sokan szeretik ezeket a vlogokat – de persze olyanok is akadtak, akik eléggé kiakadtak, egész nagy botrány lett a dologból.

Egyesek nehezményezték, hogy Kulcsár Edina akkor is videózott, mikor férje a kórházban volt, és a viselkedése, szavai alapján egyáltalán nem szeretett volna szerepelni. Mások pedig azon háborodtak fel, hogy G.w.M-ék ilyen módon "adják el az életüket", mivel ez sokak szerint kifejezetten kellemetlen, és kétségbeesettségre utal.

Kulcsár Edina reagált

Kulcsár Edina most pár Insta Storyban reagált a negatív kommentekre, és elmondta, hogy ő próbál a pozitív dolgokra koncentrálni, de még így is eljutnak hozzá ezek a dolgok. Szerinte sokszor nincs igazuk az őket támadó embereknek, és azt tanácsolta nekik, hogy ők is legyenek inkább pozitívabbak, mivel azzal jó dolgokat tudnak bevonzani maguknak.

Ezek alapján Kulcsár Edina kicsit sem bánta meg, hogy elindította ezt a szolgáltatást, és ezzel egy új oldalát mutatta meg saját magának és G.w.M-nek is. Őt igazolja a hatalmas érdeklődés is, vagyis úgy tűnik, hogy hiába hangosabbak az őket bíráló hangok, mégis kevesebben vannak, mint azok, akiknek bejön, amit a sztárpár csinál.