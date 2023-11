Durva sztoriról rántották le a leplet: ezen kapott össze Kiszel Tünde és a TV2 sztárja

A szombati Dancing with the Stars egyik sztárvendége volt Lakatos Levente író, műsorvezető és podcaster, aki hamarosan a TV2 Farm VIP egyik szereplőjeként tűnik fel a képernyőn. A színfalak mögött Levente az egyik versenyző, Hunyadi Donatella édesanyjával, Kiszel Tündével való hektikus viszonyáról számolt be.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella. Fotó: Bánkúti Sándor

Voltak a múltban problémák, de aztán most kibékültünk

- ismerte be Levente.

Mikor megkérdezték tőle, milyen problémákról van szó, Levente elárulta, még akkor került sor összezörrenésekre közte és a naptármodell között, amikor régebben újságíróként dolgozott. Gelencsér Timi ezek után csodálkozott azon, ahogy Tünde mégis elengedte Donatellát Leventéhez: a lány ugyanis a közelmúltban éppen a Dancing with the Stars kapcsán szerepelt az író egyik podcastjében.

Donatella egy önálló személy, ráadásul szeret kockáztatni. Azt mondta is az anyukája, hogy vigyázzon velem, de a megérzése az, hogy nyugodtan jöhet hozzám, és biztonságban lesz

- magyarázta el Lakatos Levente, majd hozzátette, sosem hív el azért valakit magához, hogy utána kellemetlenkedjen vele a podcastjeiben. Kiszel Tünde maga is odavolt ezért a bizonyos beszélgetésért: ezt előbb üzenetben, majd később élőben is jelezte Levente felé, ennek hála pedig sikerült békét kötniük egymással.