„Rengetegszer sírtam!” Legmélyebb titkairól vallott Hunyadi Donatella

Az ötödik élő showra készül Hunyadi Donatella, és táncpartnere, Bődi Dénes: a páros ezúttal egy fergeteges retro partin vesz részt a Dancing with the Starsban, valamint egy párbajt is megvívnak majd Radics Gigiékkel. Donatelláék az adás előtt még egy olyan játékot játszottak, melynek során különböző kérdéseket kaptak, és el kellett dönteniük, melyikükre jellemzőbb inkább. Donatella és Dénes a feladat teljesítése alatt a legmélyebb titkairól is lerántotta a leplet.

Fotó: TV2

Rögtön az első kérdésnél, amely arra vonatkozott, melyikük a makacsabb, eltért a véleményük: mindketten a másikra szavaztak. A következőnél viszont már teljes volt az egyetértés, ott arra keresték a választ, melyikükből lenne jobb valóságshow-szereplő. Mindkét fél egyöntetűen Dénesre voksolt. Az érzékenységgel kapcsolatban is megegyezett az álláspont: úgy vélik, mindketten egyformán érzékenyek.

Mind a ketten szerintem ugyanannyira érzékenyek vagyunk, talán én vagyok az, aki kicsit jobban ki szokta mutatni. Például azt sosem felejtem el, hogy a harmadik adásnál, az Emlékek éjszakáján édesanyáéknak táncoltunk, és én rengetegszer sírtam a számon is, meg ezen az egész szituáción is

– vallotta be Donatella, aki hozzátette, mindeközben partnere egyetlen könnycseppet sem ejtett, egészen az élő showig: akkor a táncuk előtt öt perccel kapott sírógörcsöt.