Király Linda a kiesése után: "Nem úgy sült el, ahogy szerettem volna"

Király Linda és Suti András búcsúzott ötödikként a Dancing with the Stars idei évadából a Retro est folyamán. Az énekesnő azonban sem kiesése pillanatában, sem a Mokka stúdiójában nem ejtett könnyeket, mivel nem szomorú. Lett volna még benne, amit megmutatott volna magából, de így is sok minden olyat elért, amire nem is gondolt volna. Az első héten például rögtön hátraszaltózott. Hatalmas utat járt be, amiben azért volt egy kisebb mély pont is.

Király Linda és Suti András távoztak a műsorból Fotó: Markovics Gábor / Bors

Zseniálisan, nagyon jól vagyok. Amikor a műsorban is búcsúztunk nem sírtunk, mert minden egyes hétért hálásak voltunk

– emelte ki Linda, és ezzel profi táncpartnere is teljesen egyet értett. Jót tett számára ez a kaland, jobban elfogadta önmagát, megnőtt az önbizalma is. Mindez annak ellenére, hogy először el sem akarta fogadni a felkérést az idei évadra.

Egy önfelismerő, öngyógyító úton jártam éppen akkor, amikor jött a felkérés. Az első gondolatom az volt hogy, jajj dehogy hogy fogok táncolgatni, nem tudom milyen ruhákban. Nem

– mesélte az énekesnő. Végül rávette magát, és életében először tánccipőt húzott. Suti András szerint minden rendben is ment, sőt volt egy adott pont náluk, a cha-cha-cha, ami után Linda, minta új lendületre kapott volna, és onnan nagyon szépen ívelt felfele minden. Mindezt ráadásul egy olyan produkció után, ami nem úgy sült el, ahogy szerették volna.

– Nagyon örültem, hogy végre van egy tánc, ahol be tudom mutatni magam, de nem úgy sült el, ahogy szerettem volna – vallotta be Linda. Mindez azért történt, mert lelkileg nagyon nehéz volt számára az az előadás, hiszen akkor a Több, mint tánc esten karrierjének nagy bakiját, a költözést, és minden rosszat fel kellett idéznie a produkció sikerének érdekében. A balul sikerült tánc után azonban valami átszakadt benne, elindult az elengedés és a megnyugvás útján. Ennek köszönhetően azt is megjegyezte, nagyon örül, hogy végül igent mondott a szereplésre.