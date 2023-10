Megszólalt Király Linda édesapja: Félreismerik a lányomat!

Nagyon bátor dolognak tartja Király Linda apukája, hogy teltebb testalkata ellenére is vállalta a szereplést a Dancing with the Stars műsorban. Még akkor is, ha az énekesnőnek kimondott célja volt a táncos show-val, hogy példát mutasson a hozzá hasonló nőknek, hogy ők is lehetnek dögösek és szexik is.