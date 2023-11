Fotókon a Dancing with the Stars produkciói és az adás végén történt dráma

Újabb fantasztikus produkciókkal ajándékozták meg a nézőket a TV2 Dancing with the Stars című műsorának versenyzői. Vasárnap retro témában táncoltak, Krausz Gábor és Mikes Anna produkciója például egyenesen fantasztikus volt. Az 'N Sync nevű fiúbanda hatalmas slágerére, a Bye Bye Bye-ra táncoltak. Marics Peti és Stana Alexandra is egy különleges előadással készült, de akadt egy kis probléma, ugyanis az énekes a tánc során megcsúszott, de szerencsére nem kellett leállítani a produkciót, igazi profi módjára kezelte az esetet a közönségkedvenc sztár, aki nagy esélyese a műsornak.

