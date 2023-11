Heti top: Fésűs Nelly felvállalta a kapcsolatát, Berki Mazsi babát vár?

Elhunyt Andrei Mangra táncpartnere

Szomorú hírt tett közzé közösségi oldalán Andrei Mangra, ugyanis elhunyt Rona Hartner, a Dancing with the Stars sztárjának első táncpartnere. Úgy tudni, Rona korábban vastagbélrákkal küzdött, amit legyőzött ugyan, de a betegség később újra kiújult nála. A kór ekkor már a tüdejét és az agyát is megtámadta.