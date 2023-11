Lesújtó hírt kapott Andrei Mangra: elhunyt a Dancing with the Stars-beli táncpartnere

Szomorú hírt tett közzé közösségi oldalán Andrei Mangra. Elhunyt Rona Hartner, a Dancing with the Stars sztárjának első táncpartnere. A német felmenőkkel rendelkező román színésznő-énekesnő még sok évvel ezelőtt táncolt együtt a profi táncossal.

Andrei Mangra gyászol / Fotó: Móricz István

Nem csak hazánkban táncol

Andrei Mangra karrierje a Dancing with the Stars-ban nem a magyar évadban indult, korábban már szerepelt a román formátumban is. A nagyváradi származású tehetség számos eredménnyel büszkélkedhetett már a karrierje során, a román bajnoki címek mellett olyan sikereket ért el, mint az Európa bajnoki második helyezés, vagy a világbajnokság profi latin showdance negyedik és hatodik helyezése.

Minden táncpartnerével baráti kapcsolatot ápolt

Andrei a hazai Dancing with the Stars első évadában Gabriela Spanic táncpartnereként robbant be a köztudatba. Jó kapcsolatuk a műsor befejeztével is megmaradt, még Mexikóba is elutazott vele a show befejeztével. A második évadban Tóth Andival ropta a parketten. Az énekesnő akkor úgy nyilatkozott, hogy sokkal több volt köztük, mint egy szimpla munkakapcsolat, Andrei-ban ugyanis egy barátra is talált. Harmadszorra Rubint Réka partnereként láthattuk a tehetséges táncost, aki mindenki legnagyobb meglepetésére elsőként távozott a show-ból. Bár sokan azt rebesgették, hogy a műsor után nem maradt meg a jó kapcsolat a két fél között, Réka akkoriban cáfolta ezeket a híreszteléseket a Borsnak. Nyilatkozata szerint még egy közös projekten is dolgoztak volna a profi táncossal, amely Andrei egyéb munkái miatt hiúsult meg.

Most gyászolja partnerét

Andrei Instagram sztorijában búcsúzott legelső partnerétől, egy közös táncukat is megosztva posztjában. Úgy tudni, Rona Hartner korábban vastagbélrákkal küzdött, amit legyőzött ugyan, de a betegség később újra kiújult nála. A kór ekkor már a tüdejét és az agyát is megtámadta. A Bukarestben született, ötven évet megélt színész-énekesnő az utóbbi közel húsz évben Dél-Franciaországban, Toulonban tartózkodott.