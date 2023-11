Gyász: meghalt az Euróvíziós Dalfesztivál énekesnője

45 éves korában meghalt Sara Tavares, az Euróvíziós Dalfesztivál énekese. Sara Portugáliát képviselte, amikor 1994-ben Dublinban rendezték meg a versenyt. Vasárnap Lisszabonban hunyt el, tragikus halálát a családja jelentette be.

Fotó: Pexels

Úgy tudni, Sara hosszú évek óta küzdött már agydaganatával, végül szervezete feladta a harcot.

Az énekesnő Chamar A Música című dala a nyolcadik helyen végzett az 1994-es Eurovíziós Dalfesztiválon, ami Portugália valaha volt egyik legjobb eredménye - írja a The Sun.

A képzett zeneszerző, gitáros és ütőhangszeres 2000-ben a legjobb portugál énekesnek járó portugál Golden Globe-díjat nyerte el. Az 1978-ban Lisszabonban született Sara karrierje akkor indult be, amikor 1994-ben megnyerte a Chuva De Estrelas portugál tehetségkutató műsor első kiadását Whitney Houston One Moment In Time című dalával. Ezután érte el a nyolcadik helyezést az Euróvízión, majd kiadta debütáló albumát, a Sara Tavares & Shout!