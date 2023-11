G.w.M nyilvánosan alázza Kulcsár Edinát

Már a szerelmük bejelentése óta megosztja a közönséget Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata. Napi szinten kapnak hideget-meleget a követőiktől és a kom­men­te­lők­től, ennek ellenére határozottan hirdetik, hogy a legnagyobb boldogságban telnek a mindennapjaik, és ha akad is valamilyen nehézségük az életben, akkor sem feszülnek egymásnak, sőt ezek a történések is folyamatosan erősítik az összetartozásukat.

A házaspár nemrég arra az elhatározásra jutott, hogy – mivel sokan érdeklődnek aziránt, hogyan telnek a nap­jaik – indítanak egy va­ló­ság­show-t. Edina igyekezett odafigyelni arra, hogy valamilyen módon kiszűrje a rosszindulatú embereket, ezért csak az tudja megtekinteni a műsorukat, aki előfizet rá.

Így bókol G.w.M: „Ideköltözök anyádhoz”

Az epizódok azonban még így is megosztották a közönséget; sokan úgy vélik, hogy a férfi mondatai túl sűrűn lépnek át egy bizonyos határt. Különösen az a jelenet verte ki a biztosítékot, amikor a rapper testvérének az esküvőjére tartottak a menyasszonnyal és Márk mamájával. Mivel a ceremóniára nem vitték el a féléves kislányukat, Amarát, a picit rábízták Edina édesanyjára, Kikire. Amikor megérkeztek, G.w.M azonnal bosszankodni kezdett:

„Persze hogy anyád nincs lent. Hát miért lenne lent? Ötven perce szóltál neki...”

Márknak ez a mérge gyorsan elszállt, és inkább Edinát vette célba.

Ne féltékenykedjél! Anyád jobb csaj, mint te.

A kritikus kijelentésre Edina kissé zavartan annyit mondott, hogy ezzel tisztában van, de a rapper itt nem hagyta abba a bántó szavakat.

„Ideköltözök anyádhoz. Mondanám anyádnak is a dolgaimat: Kiki, főzz egy kávét most! Siessél, mert állba váglak!”

„Nem illik így viselkedni egy nővel”

A rapper minden bizonnyal humornak szánta a megjegyzéseit, mégis sokan felháborodtak, hogy miért bánik így Edinával. Hol van az a nagy szerelem, amiről folyton beszélnek, és hol van az a kijelentés, hogy királynőként bánik a feleségével? Lapunk megkérdezte Csehák Hajnalka pszichológust, mikor lépi át a humor az illem határát.

– A humor egy szubjektív dolog, és mindenkinek más a tűréshatára. Azonban az könnyen eldönthető, hogy mit illik mondani egy nőnek és mit nem, pláne ha a párunk, a feleségünk, a gyermekünk anyja. Ha valakit királynőként kezelünk, akkor abban a szeretet, a tisztelet és a hódolat viselkedési formák szerepelnek, nem a kritika, a bántás és az alázás. Tehát nem illik így viselkedni egy nővel, ahogyan ebben a videóban tette G.w.M – kezdte a hot! magazinnak a szakember.

Felmerül a kérdés, hogy Edinának vajon miért nem tűnik fel, hogy a férje nem bánik vele tisztességesen – vagy ha mégis feltűnik, akkor miért osztja meg ezt a világgal. A pszichológus szerint több tényező állhat ennek a hátterében.

– Ha szeretünk valakit, hajlamosak vagyunk máshogyan látni a kapcsolatunkat.

Leginkább a nőkre jellemző, hogy nem látják reálisan a másik embert, de még önmagukat sem.

Hajlamosak vagyunk az önbecsapásra, ami miatt sokáig – van, hogy akár évekig – azt látjuk, amit szeretnénk látni, és nem azt, ami valójában történik. Edináék kapcsolata egy ideig nagyon gyorsan haladt: nem sokkal azután, hogy egy pár lettek, összeköltöztek, hamarosan már a közös babájukat várták, megtörtént az eljegyzés, az esküvő, idén pedig megszületett a gyermekük. Ezek az események mindenki életében felfokozottak, és elnyújtják az úgynevezett „kampányidőszakot”, amikor az emberek a legjobb oldalukat mutatják a másiknak. Mivel most egy kicsit lelassult náluk az ilyen felfokozott események sorozata, előfordulhat, hogy már kezdik meglátni egymás valódi arcát. Ennek a felismerése is okozhat önbecsapást.

„Volt egy időszak az életemben, amikor magamat is becsaptam”

A realityben előforduló furcsa jelenetek Edina több követőjének is szemet szúrtak, akik ki is fejezték aggodalmukat a kedvencük felé. Az üzletasszony azonban egyáltalán nem érti, miért kételkednek a szerelmükben – de azt azért belátja, hogy korábban számára sem volt ismeretlen fogalom az önbecsapás.

„Őszintén nem tudom, hogy miből gondoljátok azt, hogy bármi probléma is van a kapcsolatunkban. A lehető legboldogabban éljük a mindennapjainkat. Én mindig őszinte vagyok. Persze volt egy időszak az életemben, amikor magamat is becsaptam, és ezáltal akkor is azt mondtam, hogy jól vagyok, amikor valójában nem voltam jól, de tanultam belőle, szóval többet nem fordul elő” – ecsetelte az édesanya az Instagramon 24 órán át látható történetében.

Edina belátja, hogy vannak hullámzóbb napjaik, ennek ellenére amióta együtt van Márkkal, folyamatosan azt hangoztatja, hogy milyen boldog vele.

„Egy éve ilyenkor hoztuk nyilvánosságra a szerelmünket, ami nem volt zökkenőmentes, de talán erre mondják azt, hogy szerelem mindenekfelett és hogy az igaz szerelem bármit kibír” – írta korábban az Instagramon.

„Kialakult Kulcsár Edinában egy védekező mechanizmus”

A szakember szerint ezek a megnyilvánulások kissé túlzóak. Aki pedig túloz, az valamit kompenzálni szeretne. A kérdés az, hogy Edina azt szeretné-e ellensúlyozni ezzel, hogy sokan az első perctől kezdve nem hittek az új kapcsolatában, vagy pedig teljesen másról van szó.

– A realitás előbb-utóbb minden ilyen erős túlzást elsodor.

Kissé olyan, mintha szüntelenül bizonygatni szeretné a világnak, hogy ő boldog, jól van, szerelmes, és elégedett az életével

– magyarázta a szakértő, aki szerint abból is fakadhat ez a folyamatos bizonygatás, hogy Edina két kapcsolata között kevés idő telt el. – Mivel nagyon gyorsan zajlottak az események, sokan támadták őket, aminek a hatására kialakult benne egy védekező mechanizmus. Úgy tűnik, ez azóta sem múlt el teljesen.