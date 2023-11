"Nehezen viseltem lelkileg" – Kulcsár Edina reagált a boldogtalanságáról szóló pletykákra

Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márk nehéz időszakon megy keresztül. A rapper nemrég napokig kórházi kezelésre szorult, mert depresszióban szenved, és a bal fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Utóbbi miatt állandóan szédül, egyensúlyzavara, hányingere van, valamint levertség kínozza. Szerencsére pár napja G.w.M hazamehetett, ennek örömére szerdán már a rajongóit is meglepte jó hírekkel, miszerint decemberben több helyen is fel fog lépni.

Edinát nagyon megviselte férje betegsége (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina is megszenvedte ezt az időszakot

Azonban nemcsak a rappert viselték meg a kórházban töltött napok, hanem Edinát is, aki amellett, hogy otthon helyt állt, természetesen a férjéért is aggódott. Ezt a rajongók is észrevették, és sokan úgy gondolták, hogy Edina már nem boldog és elmúlt a nagy szerelem. Persze a követők többször hangot is adtak ennek az elmúlt időszakban. Úgy gondolták megváltozott a háromgyerekes édesanya, és már arról pletykáltak, hogy megbánta G.w.M-mel közös életét.

– Edina, úgy sajnálom. Látszik a szemedben minden. Nem vagy boldog, és ez teljesen érthető. Sokkal jobbat és többet érdemelsz. Értsd jól … – írta egy kommentelő Edina legutóbbi képéhez, aki szerint már elmúlt a kapcsolatukból a rózsaszín köd, és G.w.M megmutatta az igazi oldalát, ami már nem olyan elbűvölő.

Edina azt mondta, minden rendben

A napokban Edina a közösségi oldalán válaszolt a rajongók által feltett kérdésekre. A legtöbben persze arra voltak kíváncsiak, mi is van kedvenc házaspárjukkal. Edina megcáfolta, hogy bármi probléma lenne kettejük között.

A lehető legboldogabban éljük a mindennapjainkat. Kórházba került nemrég, amit én is nehezen viseltem lelkileg, hiszen a betegsége sok mindenre kihatással lehet, de ettől függetlenül a kapcsolatunkkal semmi baj. Sőt! Minden nehézség által csak egyre erősebb és erősebb lesz

– írta Edina, aki amiatt is magyarázkodásra kényszerült, hogy nem látszik nagyon boldognak.

Edina végre tiszta vizet öntött a pohárba, elmondása szerint boldog és szerelmes (Fotó: TV2)

– Tudom, hogy sokan azt írtátok nekünk az elején, hogy úgysem fog sokáig tartani ez a nagy szerelem, így biztosan sokan örülnének, ha ez valóban így lenne, csak hogy azt érezzék, igazuk volt, de el kell szomorítanom a kárörvendőket, mert ez nincs így. Ahogy az előbb is írtam, minden rendben van velünk – közölte Edina válaszként, aki egy kommentet is beletett a posztjába, amiben azt írják, hogy még sosem látták ilyen boldognak.