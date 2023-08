Videón leplezzük le: L.L. Junior lenyúlta Bódi Csabi asszonyát?

Alig pár napja volt a Bors szerkesztőségének a vendége a Bódi család, s ha már itt jártak, egy kis csínytevés is belefért a látogatásba. Csabi és két fia úgy döntöttek, hogy telefonbetyárkodnak egyet, első áldozatuk pedig nem más volt, mint L.L. Junior. A népszerű zenész semmit sem sejtett arról, hogy Bódiék mit forralnak ellene, így nem meglepő módon majdnem sikerült átverniük őt. De csak majdnem...

Fotó: Sulyok László

Bódi Csabi és két fia, Csabika és Rómeó jól szórakoztak telefonbetyárkodás közben

Üdvözlöm, szép jó napot! A pizzafutár vagyok. Megjöttem, itt állok a ház előtt

− kezdte az átverést Csabika, aki úgy beleélte magát a szerepbe, hogy még Juniornak sem tűnt fel, hogy valami kóklerségről van szó. Illedelmesen folytatta a beszélgetést, majd közölte, hogy valami tévedés lehet, ugyanis nem rendelt pizzát. Ekkor azonban Csabika ledobta az atombombát.

− Maga az L.L. Junior? Ha tényleg te vagy az L.L. Junior, akkor gyere már le, basszus. Hát három éve elvitted az asszonyomat, bratyesz! Ez így nem jó, gyere, beszéljük már meg! − mondta a 22 éves műsorvezető, ám a választól még ő is meglepődött.

Jó! Gyere, itt vagyok az Árpád utcában a Mercedes szalonban! Te hol vagy?

− vágta rá Junior.

Ha kíváncsi vagy, mi történt ezután, nézd meg a Bors TikTok-oldalára feltöltött videót!

Büszke a gyermekeire

Nem csak csínytevésre jutott idő, komoly beszélgetésekből sem volt hiány. Főleg akkor, mikor Bódi Csabit a gyermekeiről kérdeztük...

− Nagyon büszke vagyok a gyermekeimre! Rómeó előtt nagy jövő áll, idén végezte el az általánost, kiemelkedő bizonyítvánnyal, és most egy logisztikai iskolában fog tovább tanulni. Alig várom már, hogy láthassam, mit tartogat számára az élet. Csabikáról pedig ugyanezt mondhatom el. Ő már két éve a saját lábára állt, elköltözött a családi fészekből, nincs szüksége anyagi támogatásra, s ezen felül tavaly meg is házasodott. Ez is óriási bátorságra vall, hogy valaki ilyen fiatalon elköteleződik. Másrészről pedig önálló keresete van, a Rádió Dikh műsorvezetője, ahol nincs zenei szerkesztője, hangmérnöke, egyedül csinál mindent, ráadásul élőben. Nem kérdés, hogy elképesztően büszke vagyok rá is! Lilien pedig az én kis hercegnőm, folyamatosan nyílik ki előtte a világ, egy végtelenül vidám és okos kislány! − áradozott a Borsnak Bódi Csabi, aki a legnagyobb álmát is megosztotta velünk: szeretne a gyermekeivel egy színpadra állni, de legfőképp egy óriási, nagy családos koncertet adni.