Drámai pillanatok: ők estek ki a Dancing with the Starsból, a nézők nem hittek a szemüknek

Amennyire izgalmas és élvezetes a Dancing with the Stars 4. évada, néha annyira szomorú is, ugyanis egy páros mindig búcsúzik a TV2 nagy sikerű táncos vetélkedőjéből. Ez ezen a héten is így volt: hat páros kezdte az adást, de csak ötöt láthatunk majd jövő héten, vagyis lassan kezd kialakulni a végső mezőny.

A Dancing with the Stars zsűritagjai: Szente Vajk, Ördög Nóra és Juronics Tamás / Fotó: Bors

Ezen a héten is fantasztikus produkciókkal ajándékozták meg a nézőket a versenyzők, akik közül a Marics Peti-Stana Alexandra, T. Danny-Lissák Laura, illetve a Krausz Gábor-Mikes Anna párosok örülhettek, ugyanis ők voltak azok, akik biztosan továbbjutottak. Ezek után a Radics Gigi-Baranya Dávid, Király Linda-Suti András és a Hunyadi Donatella-Bődi Dénes páros izgulhatott – a zsűri pedig egyikőjüket sem mentette meg, döntetlen lett a szavazataik eredménye.

Végül Hunyadi Donatelláék menekültek meg, így Radics Gigiék és Király Lindáék közül dőlt el, hogy melyik páros számára ér véget a Dancing with the Stars.

Meglepő és drámai pillanat volt, mikor kiderült, hogy Király Linda és Suti András búcsúzott a Dancing with the Starsból.

Itt lehet megnézni a produkciójukat, amivel most sajnos nem sikerült továbbjutniuk: