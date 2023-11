Csuti elárulta az igazságot Marics Petiről, tényleg ilyen valójában a jóképű énekes?

A híresség Marics Peti mellett külön kiemelte Krausz Gábort és T. Dannyt is, vagyis ezek alapján velük sikerült igazán összebarátkoznia a Dancing with the Stars alatt. Csuti természetesen a táncpartnerének, Tóth Katicának is megköszönt mindent, hiszen nélküle nem lettek volna olyan jók a közös produkcióik – sőt, még magát a táncot is megszerettette vele.

Itt lehet megtekinteni Csuti búcsúposztját: