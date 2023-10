Szente Vajk olyat mondott Stana Alexandrának, hogy még Marics Peti is zavarba jött

A szombati, harmadik Dancing with the Stars élő show-t Marics Peti és Stana Alexandra hiphop-ja nyitotta, a közönség percekig ujjongott és tapsolt. A zsűri egyhangúan megjegyezte, hogy ez a tánc közel állt a VALMAR duó énekeséhez, így nem igazán lepődtek meg, hogy jól feküdtek neki a mozdulatok. Szente Vajk azonban egy másik – nem is olyan apró – részletre hívta fel a figyelmet.

„Az elmúlt idők sebészeti beavatkozásai"

„Most ébredtem rá, hogy ez a műsor nemcsak a kitárulkozásról, hanem az üzenetekről, élményekről, a szép mosolyokról szól, és a csodálatos tánclépések mellett a dekoltált felsők is mesélnek. A mosolyok a fogászati, „mások” meg az elmúlt idők sebészeti beavatkozásairól mesélnek” – fogalmazott Vajk, utalva arra, hogy a profi táncos Stana Alexandra nyáron plasztikai beavatkozáson esett át.

„Most minden klappol”

„Soha nem volt problémám a kis mellekkel, de nekem konkrétan nem nőtt oda semmi. A táncban ez gyakran előnyömmé vált, azonban a lelkemnek és a nőiességemnek hosszú éveken át tartó szorongást okozott. Voltak időszakok, amikor próbáltam elengedni, volt, hogy időm sem volt ilyesmivel foglalkozni, de most minden klappol” – írta akkor közösségi oldalára Alexandra, aki szerelmével, Meggyes Dáviddal hamarosan a TV2 páros realityjében, a Párharcban is elindul majd.

Vajk pikáns megfogalmazása nem aratott osztatlan sikert, Marics Peti arca elsötétült, Szandi pedig zavarba jött, később óvatosan meg is igazgatta az anyagot a ruháján.

Elég pontot kaptak

A pontozás okozott némi meglepetést: Juronics Tamástól a vártnál magasabb, Ördög Nóritól alacsonyabb pontot kaptak. „Én nagyon irigykedtem Nórira amikor a múltkor pontozott, úgyhogy 9 pont!” – mondta lelkesen Juronics Tamás. Buzgalmában nem osztozott Szente Vajk, ő 8 ponttal jutalmazta a táncot, csak úgy mint Nóri is. A páros így is szép helyen végzett az összesített listán, és a nézői szavazatokat is hozzá adva, nem volt kérdés a továbbjutásuk.