Azonnal meg kellett szakítani: sírva fakadt Csuti

Hamarosan újabb epizóddal jelentkezik a Dancing with the Stars, melynek tematikája ezen a héten az idén 100 éves Disney meséi köré épül: a táncosok a legismertebb mesék dallamaira perdülnek majd táncra. Szabó András Csuti és partnere, Tóth Katica ennek kapcsán gyermekkoruk kedvenceiről számoltak be egy videóban.

Csuti és Tóth Katica. Fotó: Tv2

A pár nagy izgalommal és lelkesedéssel készült a héten: Csuti elmondása szerint a mese, aminek a dalára táncolnak, hatalmas élményt jelentett neki gyerekkorában és rengeteg emlék elevenedett fel benne a próbák során.

Tóth Katica elárulta, hogy neki A szépség és a szörnyeteg volt hatalmas kedvence kiskorában, míg Csuti a Cocót és a Tarzant említette meg. Beismerte, hogy könnyen sírva fakad a Disney-mesék nézése közben: az Oroszlánkirály és A kis hableány is megríkatta őt. Azonban nem csupán a mesék, de élőszereplős játékfilmek is megérintik: Patrick Swayze klasszikusa, a Ghost nézése közben is eltört nála a mécses, vagy a Távkapcs című Adam Sandler film során, ami ugyan vígjáték, mégis volt benne egy olyan jelenet, ami mélyen megérintette. Ez utóbbit egyébként egy első randevú során nézték meg a partnerével, és bizony meglehetősen kellemetlen helyzetbe került. Mindenki más végig nevetett a filmen, egyedül ő zokogott hangosan, ami miatt a randipartnere elég furcsa pillantásokat vetett rá.

Nem is lett második találkozó!

- tette még hozzá, ma már nevetve, az üzletember.