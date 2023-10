Itt a várva várt bejelentés: újra összeáll a 90-es évek kedvenc bandája

Hatalmas bejelentést tett a 80-as és 90-es évek legendás jazz-funk zenekara, hosszú idő után visszatérnek, és egy brit koncert turnéra indulnak. A Level 42 slágerei világszerte ismertek.

A zenekar most nekivág legújabb turnéjának, ami a Living It Up UK nevet kapta, és amely során október és november között 22 helyszínen lépnek majd fel. Level 42 tagjai koncertezni fognak majd Brightonban, Bournemouthban, Oxfordban, Bathban, Sheffieldben, Liverpoolban, Glasgow-ban, Cardiffban és még sok más helyen az Egyesült Királyságban.

A Wight-szigeten megalapított jazz-funk zenekarnek 1986-ban jelent meg a Lessons In Love című kislemeze, amely Billboard Hot 100-as listáján a tizenkettedik helyezést érte el az USA-ban. A legsikeresebb slágerük az Egyesült Államokban a Something About You volt, amely a Billboard Hot 100 listáján a hetedik helyet szerezte meg.

Azonban az 1990-es években a zenekar számos személyi változáson ment keresztül, aminek köszönhetően hanyatlásnak indultak. 1994-ben feloszlott a Level 42, 2001-ben pedig újraalapították a legendás együttest. Mark King testvére, Nathan King 2001 óta van a zenekarnál, és 2006-ban kiadtak egy stúdióalbumot Retroglide néven. A dalgyártás pedig ezután sem állt le, 2013-ban újabb szerzemények jelentek meg, 2016-ban pedig még turnéztak is, valamint fesztiválokon léptek fel az Dél-Amerikában és Európában.

A formáció életét sok tragédia árnyékolta be. A Gould fivérek, (Phil Gould és Rowland "Boon" Gould) 1987-ben kiléptek a bandából, utóbbira 2019 áprilisában holtan találtak rá egyik barátja otthonában Devonban. A halottkém később megállapította, hogy a zenész öngyilkos lett. Alan Murphy a Level 42 gitárosa pedig 1989 októberében egy tüdőgyulladás következtében vesztette életét - írja a The Sun.