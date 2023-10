Új szintre lépett Schobert Lara kapcsolata - Videó

Schobert Larával rengeteg minden történik mostanában, szinte naponta kerül róla új hír a médiába. Nem rég ünnepelte huszadik születésnapját, barátjával végre összeköltöztek, megjelent első dala, sőt szerelme mellett megjelent még valaki az életében, aki egyből elrabolta a szívét: Mézeskalács, a törpeuszkár. A kiskutyát Lara születésnapjára kapta a szüleitől. Mézit, a három hónapos csöppséget mindenki imádja, még saját Instagramja is van @mezi_the_poodle felhasználó néven.

Mézi egy barna törpeuszkár kutyus. Fotó: TV2 Play

Lara elmondta, már nagyon nagy vágya volt egy ideje, hogy legyen saját kiskutyája. Családjának már van kutyája, de őt nem akarta kisajátítani. Szeretett volna egy sajátot, egy társat maga mellé, akit mindenhová magával vihet. Elmondta nem számított rá, hogy szülei meglepik vele születésnapja alkalmából, mivel még aznap is azt mondogatták neki: nem kap kutyát. Lara tudja, felelősséggel jár egy kiskutya, és elmondta szülei is úgy vették neki, hogy annak következményei vannak, de nem bánja.

Úgy érzem, mintha az első gyerekem lenne.

- nyilatkozta nevetve a Mokkában utalva arra, hogy minden nap kelni kell hozzá, illetve arra, hogy szobatisztaságra kell nevelni.

Nem ez az egyetlen hatalmas örömforrás azonban a fitnessz-csemete számára, hanem az is, hogy végre összeköltöztek focista párjával Kazincbarcikán. Egyáltalán nem bánta, hogy hátra kell hagynia Budapestet, hiszen igazából eddig is Szentendrén élt. Ráadásul számára új otthona mély kötődés, mivel anyukája innen származik, és nagymamája is ott van eltemetve.

Én hiszek abban, hogy a dolgok sorsszerűek

- utalt arra, hogy visszatért a családja gyökereihez. Otthonukban igyekszik minden házimunkát elvégezni, mivel szerinte ez a nők feladata, de párjára mindenben számíthat, így ebben is. Mindig besegít neki a munkákban, ha úgy van.