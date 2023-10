Ismert énekessel hozták hírbe Radics Gigit: „Szeretnék egy boldog párkapcsolatot”

Barbie babaként nyűgözte le a zsűrit Radics Gigi és Baranya Dávid a Dancing with the Stars színpadán. Gigi az elképesztő hangi adottságait már számtalanszor megcsillogtatta. Tavaly még a Dancing with the Stars színpadán is énekelt, ráadásul éppen Baranya Dávid és akkori partnere, Pap Dorci produkciója alatt.

Radics Gigi és Baranya Dávid cha-cha-chája lenyűgözte a zsűrit (Fotó: Szabolcs László)

„Ez van, ez a táncosnők keresztje!"

Szombaton azonban már táncolnia kellett, méghozzá Barbie babaként cha-cha-cházott. Hamar kiderült: nemcsak az éneklés van a vérében, de bizony a mozgása is zsigerien dögös. Úgy fest, a legjobbat hozta ki belőle profi táncpartnere, Baranya Dávid, aki a műsor reggelén jelentette be közösségi oldalán: feleségével az első közös babájukat várják.

A műsor után elcsíptük Gigit, aki nem titkolta: megkönnyebbült, hogy túl vannak az első megpróbáltatáson. Az első akadályt nem is akárhogyan vette a páros, hiszen magasan ők kapták a legjobb pontokat, illetve a legjobb értékelést a zsűritől.

– Nagyon jó érzés túl lenni az első élőshow-n. Nyilván jövő héten is izgulni fogok, de abban reménykedek, hogy egyre otthonosabb lesz a színpad – vallott Gigi, akit arról is kérdeztünk: mennyit gyakoroltat az adás előtt, mennyire kopott el a cipője talpa a próbák során:

– Nagyon elkopott a cipőm talpa, de leginkább az én talpam kopott el! – nevetett. – Iszonyatosan fáj a lábam. De ez van, ez a táncosnők keresztje! – nevetett az énekesnő, aki elárulta, kik kísérték el a show-ra:

– Az öcsém volt itt és a barátnője. Nagy valószínűséggel jövő héten a szüleim is fognak jönni – mesélte Gigi.

A zsűri szerint Gigi remek tanárt kapott Dávid személyében (Fotó: Szabolcs László)

Új szerelem?

A Borshoz több forrásból is az a pletyka jutott el, hogy a gyönyörű énekesnőnek új udvarlója van, miután szakított gyermeke édesapjával. A titokzatos férfi egy ismert énekes, akivel jó ideje ismerik egymást, de csak most alakulhatott át a kapcsolatuk, ha igazak a híresztelések. Mindenesetre megkérdeztük erről Gigit is, aki meglepődött a kérdés hallatán.

Én nem tudok róla! Tyűha, micsoda frappáns kérdés! Nem tudok róla, de remélem, hogy a jövőben nyitott lesz a szívem a szerelemre, én szeretnék egy boldog párkapcsolatot

– nyugtázta a csinos énekesnő.

Az, hogy Gigi életébe a kollégái közül toppanjon be - vagy éppen már be is toppant - a következő nagy Ő, nem elvetélt felvetés, hiszen egy énekes vagy zenész megérti és elfogadja az előadóművészek felborult életvitelét. Arról nem is beszélve, hogy két művészember könnyebben is tud lelkileg egymásra hangolódni, mint egy civillel.