Nagy bajba került az Exatlon sztárja, nem tudja, miből fizeti majd a számlákat

Az Exatlon harmadik évadának egyik legjobb versenyzője, az immár kétgyermekes édesapa ebben a pillanatban csak az emlékeiben tudja felidézni, hogy milyen elképesztő fizikummal rendelkezett és, hogy a teste olyan mozdulatokra volt képes, ami ritkaságszámba megy. Nagy Dani most szobafogságban van és azt sem tudja, hogy onnan mikor szabadulhat. Sőt az is kérdéses, folytathatja-e a sportolói pályafutását. Az ok egy banális hátfájás, ami drámai problémát generált.

Nem vette komolyan a tüneteket az Exatlon sztárja

Dani a YouTube-csatornáján számolt be a kialakult helyzetről.

− Sziasztok, azt hittem, hogy 2023 lesz a legboldogabb évem, és ez így is indult... Kanári-szigeteken lakóautózás, szörfözés, Izland, Ausztriában bike parkozás a családdal, felfedeztük Skóciát, ott voltam a kerékpáros világbajnokságon, családos sportolások, rengeteg bringázás a Balaton körül.

Életem formájában voltam, olyan mozdulatokat csináltam meg, mint még soha, és azt hittem, hogy most vagyok a fizikumom csúcsán, olyan volt ez az egész, mint egy álom. Aztán egyszer csak vége lett mindennek, és egy rémálom következett

– kezdi a YouTube-csatornájára feltöltött videójában a sportoló-blogger, aki a bevezetője után azonnal a lényegre tért: − Egy derékfájással indult az egész. Egyik reggel úgy keltem fel, hogy fáj a hátam, nehezen hajolok le, de nem nagyon foglalkoztam vele, gondoltam, majd elmúlik.

Karrier vége?

A sportoló állapota azonban nemhogy javult volna, rohamosan romlani kezdett. Olyannyira, hogy három nap múlva már az ágyat sem tudta elhagyni, inkább nem evett, hogy ne kelljen kimennie a mosdóba, mert arra is képtelen volt. Bár soha nem szedett gyógyszereket, most muszáj volt orvossal felíratnia: izomlazítók, gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók tömkelegét tömte magába, mire lassan elkezdett javulni az állapota. Dani mostanra újra képes járni, de minden munkáját kénytelen volt lemondani, hiszen még mindig nagyon nehezére esnek a legegyszerűbb mozdulatok is, mint mondjuk a pici gyermekeinek felemelése.

Az Exatlon sztárja nagyon elkeseredett. Mint mondja, elképzelése sincs, hogy mi vár rá a jövőben, hiszen a harmincas évei közepén jár, nincs B terve az életben, minden munkája a sportolással kapcsolatos. A teste azonban úgy tűnik, megelégelte az extrém terhelést. A betegség miatt Dani egzisztenciálisan is padlóra került, nem tudja, hogy miből fizeti majd a csekkeket.

Muszáj lesz abbahagynom? Mert egyszerűen nem bírom? Át kell gondolnom ezt az egészet. Hiszen ez nyilván hozott egy egzisztenciális szorongást is...

– panaszkodott az édesapa, aki párjának, Ramónának is köszönetet mondott, hogy helyette is menedzselte a család életét az elmúlt napokban.