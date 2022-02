Várandós feleségét hagyta itthon az Exatlon sztárja

Az biztos, hogy az Exatlon nézői talán Nagy Dani visszatérését várták a legjobban az All Star évadba. A Kihívók tavalyi csapatkapitányának sérülés miatt kellett távozni a műsorból, és nem csak a kékek, de a pirosak szimpatizánsai is megkönnyezték a búcsúját. De új év, új remények, Dani teljesen felépült, és mentálisan megerősödve érkezett meg Dominikára. Felesége, Ramóna második gyermekükkel várandós, de az All Star egyiküknél sem volt kérdés.

Fotó: TV2

A tavalyi évben fizikálisan nagyon jól felkészültem, de mentálisan nem eléggé

– mondta kendőzetlenül a Borsnak a büszke családapa. – Minden sérülésem egy-egy családi dátumhoz kapcsolódott, ami valószínűleg nem volt véletlen. Az All Star kapcsán nekem és feleségemnek is egyértelmű volt, hogy itt kell lennem. Idén sem lesz könnyű távol tőlük, de ez az egy év sokat számít. Sokat fejlődött a kapcsolatunk is, illetve már a kisfiunk is bölcsis. Meghoztuk ezt a döntést, akkor ezt tűnt a legjobbnak, és ezt most is tartom – hangsúlyozta Dani, akinek kedvese időközben ismét állapotos lett.

Felmerül a kérdés, vajon mit csinál, ha megindul a szülés?

Nem érzem, hogy fenyegetne, hogy lemaradok a szülésről, de ha bármi váratlan fordulat történne, akár a döntő napján is felülnék a gépre és haza mennék. Tavaly nem tudtam, hogy hova jövök, emiatt nem tudtam kizárni a családot, idén inkább beengedem a családot, és éppen ez adja az erőt.

Nagy Dani nagy tervekkel érkezett Dominikára, mindent belead majd, hogy minél tovább jusson a játékba.

– A sérülésből szerencsére teljesen kigyógyultam, az állapotom egészen decemberig nagyon jó volt, de utána sajnos én is a járvány áldozata lettem, így nem vagyok százszázalékos formában, de az egyik legpozitívabb tulajdonságom, hogy könnyen és gyorsan alkalmazkodom – árulta el. – A versenyzők már másfél hónapja játékban vannak, így nehéz megítélni, hogy mennyi esélyem lehet a győzelemre, egyelőre úgy fogalmaznék, hogy sok kisebb rész-célom van az Exatlonban, mint például megnyerni az első futamomat, tovább bent maradni, mint a harmadik évadban, és majd csak később következik a sorban a döntőbe való esetleges bejutás…ha már a döntőig eljutok, akkor biztosan gőzerővel rámegyek a legjobb férfinak járó díjra.