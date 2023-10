Megszólalt David Beckham állítólagos szeretője: kitálalt Victoria megcsalásáról

A napokban jelent meg a Netflixen a Beckham című dokumentumfilm-sorozat, amelyben szó esik David Beckham és a felesége, Victoria megcsalási botrányáról is.

Rebecca Loos helyre tette Beckham-et Fotó: NICOLAS TUCAT

A filmből az nem derül ki, hogy focista valóban megcsalta-e gyermekei édesanyját, de azt bevallják, hogy az életük és a kapcsolatuk legnehezebb időszakán mentek akkoriban keresztül. A történtekkel kapcsolatban megszólalt maga az érintett is, az állítólagos szerető Rebecca Loos.

A most 46 éves modell akkoriban személyi asszisztensként dolgozott David Beckham mellett. 2004-ben azután került reflektorfénybe, hogy azt állította viszonya volt a korábban a Real Madridban is megforduló labdarúgóval. Rebecca Loos azóta letelepedett Norvégiban és családot alapított. Azonban most a dokumentumfilm megjelenése után rengeteg bántó kommentet kapott. A dolgokat pedig nem hagyta annyiban és az Instagram oldalán reagált az őt ért vádakra.

A modell a posztjában kifejtette, hogy szerinte a labdarúgónak őszintébbnek kellene lennie a múltjával kapcsolatban. A történtekkel kapcsolatban Rebecca egyik jóbarátja is nyilatkozott a Mail Online-nak, aki megerősítette azt amit a modell mondott, és szerinte is David Beckham-nek nyilvánosan bocsánatot kellene kérnie a feleségétől az okozott fájdalomért, ahelyett, hogy az áldozatot játssza.

A Beckham című dokumentumfilm-sorozat egyébként sokaknál kiverte a biztosítékot, ugyanis állításuk szerint az nem más, mint egy PR-mutatvány, amely mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb fényben mutassa be a megosztó futballistát és családját. Sokaknak az sem tetszik, hogy a sorozat egyáltalán nem foglalkozik a családdal kapcsolatos botrányokkal, leszámítva a Rebecca Loos-al kapcsolatos állítólagos viszonyát - írja a Mirror.